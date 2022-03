Lost Ark résoudra bientôt les problèmes de raid de Tytalos

Si tout se passe comme prévu, Smilegate RPG et Amazon Games publieront un nouveau correctif pour leur jeu phare, le MMO Lost Ark. Le raid Guardian of Tytalos, l’un des contenus publiés avec la mise à jour de mars, ne fonctionne pas correctement, comme l’ont signalé les joueurs eux-mêmes. L’étude a reconnu le problème et est déjà plongée dans le développement d’un patch. De plus, prévoyez une indemnisation pour tous ceux qui ont perdu leur progression.

« Nous sommes conscients d’un problème avec le Tytalos Guardian Raid, qui rend la défaite du boss à temps extrêmement difficile pour les joueurs disposant du niveau d’équipement requis pour accéder à la rencontre, bloquant leur progression dans le jeu », ont-ils expliqué sur le site officiel. Ils travaillent donc avec le studio sur un patch qu’ils espèrent sortir ce lundi 14 mars. Nous mettrons à jour les nouvelles dès qu’ils annonceront qu’il est déjà disponible.

La rémunération est sur la table

En attendant, ils suggèrent d’éviter le raid Guardian of Tytalos « afin de ne pas perdre de temps et de ressources sur une rencontre qui ne fonctionne pas correctement pour le moment ». En ce qui concerne la compensation, les développeurs ont laissé entendre que ceux qui ont perdu des progrès recevront une sorte de récompense, bien qu’ils fourniront plus d’informations lorsqu’ils auront les détails spécifiques.

Lost Ark est un jeu vidéo pour PC (Steam) qui fonctionne sous le modèle free-to-play, c’est-à-dire qu’il peut être téléchargé et joué gratuitement, bien qu’il inclue des microtransactions. Récemment, l’équipe a célébré que le titre compte déjà plus de 20 millions de joueurs, un chiffre qui a considérablement augmenté grâce à sa sortie sur le marché occidental. Jusqu’à cette époque, le travail de Smilegate fonctionnait en Corée du Sud.

Le contenu de la version occidentale n’est pas encore comparable à l’original, il continuera donc à être régulièrement enrichi de nouveaux ajouts.

