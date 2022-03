Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök propose son BSO gratuit en streaming

Ubisoft Sofía vient de sortir Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök, une extension majeure qui continue de plonger dans l’univers viking et sa mythologie. Le titre ajoute de nouveaux thèmes musicaux, écrits par la compositrice Stephanie Economuo, qui peuvent désormais être entendus gratuitement sur les plateformes de streaming. Ubisoft lui-même l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Lorsque Balder est kidnappé par Surtr, chef des forces muspeliennes et instigateur du Ragnarök, Odin n’a d’autre choix que de suivre ses traces et de se rendre au royaume des nains pour le secourir. Son ennemi juré a envahi les lieux et a déployé ses troupes dans tous les endroits stratégiques, pour lesquels les nains ont été contraints de se cacher sous terre, dans des abris. Havi est peut-être puissant, mais il aura besoin de toute l’aide possible pour affronter l’ennemi.

nouveaux pouvoirs

Dans Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök, le protagoniste possède un artefact connu sous le nom d’Arrancahugr, qui lui donne le pouvoir d’absorber les capacités des ennemis. Ce gameplay se traduit par un système d’alimentation sans précédent qui est canalisé via la barre hugr. Pendant un temps limité, Odin se transforme en corbeau, marchant sur la lave et se mêlant à l’ennemi.

L’extension suit les événements des histoires mythologiques d’Assassin’s Creed Valhalla. Il est en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia en tant que DLC autonome, il ne peut donc pas être acheté avec un abonnement de saison. D’Ubisoft, ils assurent que ce contenu marque le début de la feuille de route de la deuxième année du post-lancement, bien qu’ils n’aient pas précisé s’il y aura ou non d’autres extensions d’histoire. Votre succès commercial vous précède.

source | Ubisoft