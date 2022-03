Dragon Ball Super – chapitre 82 : dévoilez le brouillon officiel en plusieurs images

Le magazine V-Jump de l’éditeur Shueisha a avancé le script graphique du chapitre 82 de Dragon Ball Super via le portail officiel Dragon Ball. Alors qu’il ne reste que quelques jours pour la première du nouveau chapitre mensuel du manga de Toyotaro, la suite canonique officielle de Dragon Ball Z, les fans de l’univers de Goku et compagnie peuvent déjà profiter du brouillon de ce numéro.

Alors que les lecteurs japonais devront attendre le numéro de mars du magazine physique V-Jump pour mettre la main dessus (plus précisément le samedi 19 mars au Japon), les lecteurs numériques du monde entier pourront apprendre comment l’histoire du L’arc continue de Survivor Granolah ce vendredi 18 mars. Nous parlons du septième arc de Dragon Ball Super, qui a commencé au chapitre 68 (volume 15 du manga physique). Nous avertissons que les images peuvent être considérées comme des spoilers ou des spoilers de l’intrigue de la saga actuelle.

L’arc de Survivor Granolah continue : ce sera Dragon Ball Super #82

Comme on peut le voir, ces storyboards sont très avancés, avec des indications de l’auteur ou des éditeurs qui accompagnent Torotaro dans cette série, qui, contrairement à la série Weekly Shonen Jump, ne suit pas un modèle hebdomadaire de 19-20 pages, mais un mensuel une de plus de 40 pages par chapitre.

« Au chapitre 81, Elec, le chef des Heeters, a amené Granolah au bord de la mort en lui tirant dessus à bout portant avec une arme mortelle. Bien que Goku ait senti la colère monter en lui après avoir été témoin d’une attaque aussi lâche, il a réussi à contrôler ses émotions pour combattre le gaz nouvellement habilité.

Date et comment lire le chapitre 82 du manga Dragon Ball Super

Le chapitre 82 de Dragon Ball Super sera présenté en première ce vendredi 18 mars à 16h00 (CET) sur la plateforme gratuite Manga Plus, à laquelle nous pouvons accéder depuis un navigateur ou depuis l’application iOS et Android. Depuis quelques semaines seulement, il est possible d’accéder au catalogue complet de toutes les séries en circulation dans des conditions précises que nous vous expliquons dans cet article.

source | Dragon Ball