14 jeux Xbox, vérifiés ou jouables sur Steam Deck ; Halo et Gears 5, incompatibles

Microsoft a mis à jour une sélection de titres à apprécier sur le Steam Deck. Le nouvel ordinateur portable en forme de console de Valve continue d’ajouter des titres vérifiés ou jouables (le nombre est supérieur à 1 000 jeux pour le moment), et c’est maintenant Xbox Game Studios qui s’intensifie pour que ses utilisateurs puissent exécuter une gamme d’œuvres sans inconvénient majeur sur la machine puissante.

Concrètement, cette première notification de Xbox Game Studios confirme la catégorie de compatibilité vérifiée (le jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck sans avoir à régler quoi que ce soit) dans des titres tels que Prey, Falloyr Shelter, Deathloop, Psychonauts 2, Hellblade : Senua’s Sacrifice et The Evil Within ; tandis que dans la catégorie compatibilité Jubable (le jeu peut nécessiter quelques ajustements manuels de la part de l’utilisateur pour jouer) on retrouve Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, Fallout 4 ou encore State of Decay. Les titres tels que Gears 5, Halo Infinite, Halo : The Master Chief Collection et Microsoft Flight Simulator X ne sont pas pris en charge (en raison de l’anti-triche).

Steam Deck est déjà une réalité : de nouvelles vagues d’expéditions en cours

Steam Deck est désormais disponible à l’achat en trois modèles, bien que les expéditions de nouvelles commandes sans réservation se fassent jusqu’en octobre. Ceux qui ont une réservation doivent être très attentifs à leurs comptes de messagerie, car chaque semaine, Valve notifie l’expédition d’une nouvelle expédition.

En fonction de la date estimée de notre réservation (qui peut être consultée sur le propre portail officiel de Valve), nous recevrons Steam Deck au deuxième ou au troisième trimestre. La communauté n’arrête pas de tester des centaines de titres et avec d’autres systèmes d’exploitation tels que Windows, qui a déjà ses pilotes officiels à la disposition des utilisateurs.

