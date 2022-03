Les nouveaux modèles PS5 DualSense modifient certains composants internes

La nouvelle série de couleurs du contrôleur PlayStation 5 DualSense a des composants internes différents par rapport à ceux incorporés dans les gammes précédentes. Plus précisément, comme l’a identifié l’utilisateur spécialisé dans la réparation d’accessoires et de consoles TronicsFix, les produits qui assemblent cette nouveauté sont les Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue, disponibles depuis début février dans les magasins du monde entier.

Les commandes Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue renouvellent les ressorts et les pièces

Cette nouvelle collection de couleurs en collaboration avec la marque de peinture décorative Bruguer a intégré un nouveau ressort pour les gâchettes plus épais que celui des précédents modèles PS5 DualSense. De même, la disposition de la plaque de base et la partie des manettes/leviers ont également été modifiées, qui passent du noir au vert.

On ne sait pas quelle pourrait être la motivation de cet ajustement, si Sony cherche à pallier quelque problème identifié, comme la dérive des manettes, ou si au contraire il s’agit d’un simple changement de fournisseur de ces petits et fragiles matériels. On rappelle que Sony a fait l’objet d’un recours collectif aux États-Unis pour la dérive bien connue, qui provoque des mouvements dans les sticks sans que ceux-ci ne soient directement touchés par l’utilisateur. Ils estiment sa durée de vie utile à 417 heures. Dans le cas du ressort des gâchettes, il passe de 0,25 mm d’origine à 0,30 mm dans cette révision chromatique.

Ce changement résoudra-t-il les problèmes de dérive sur la PS5 DualSense ?

Tous les utilisateurs de PS5 qui ont un contrôleur DualSense noir minuit, rouge cosmique et blanc d’origine ont le ressort précédent pour les déclencheurs, ajouté au reste des parties précédentes. Ces trois nouveaux SKU (avec leur propre code de référence), qui viennent s’ajouter au reste des produits disponibles au sein de la gamme manette PlayStation 5, ajoutent le premier changement majeur de composant du périphérique depuis novembre 2020, date de sa mise sur le marché. nouvelle génération de consoles de la firme japonaise.

On s’attend à ce que les futures expéditions des modèles noir, bleu, rouge et blanc montent également les nouveaux composants internes et résolvent – si c’est la motivation du changement – les principaux problèmes signalés.

source | VGC