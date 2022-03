Perfect Dark perd son directeur : Dan Neuburger quitte The Initiative

Dan Neuburger, réalisateur du nouveau Perfect Dark de The Initiative, a quitté le studio. L’information n’a pas été officiellement divulguée, mais l’initié Klobrille a avancé la nouvelle dans ResetERA après avoir consulté le profil LinkedIn du manager que son travail dans l’équipe Xbox Game Studios a pris fin après trois ans et huit mois.

Aucun autre détail n’a émergé; en fait, Neuburger lui-même n’a pas expliqué les raisons de son départ ni qui assumera le rôle à sa place. La seule chose vérifiable est que le redémarrage de Perfect Dark, une propriété intellectuelle d’une grande profondeur dans l’histoire de Rare (un studio autrefois détenu par Nintendo, maintenant entre les mains de Microsoft), n’a pas été montré publiquement depuis la mi-2020, et il l’a fait avec une vidéo cinématographique qui ne montrait aucune séquence de gameplay.

Sombre parfait

Début février 2021, on apprenait que le directeur du design du jeu, Drew Murray, quittait le projet.

Ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur Perfect Dark, l’ambitieux projet Xbox

Klobrille souligne que ces types de mouvements ne signifient pas nécessairement que les choses tournent mal dans les bureaux du studio, basé à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis. L’Initiative est une équipe composée de grands vétérans du secteur, des personnalités expérimentées qui peuvent promouvoir en toute sécurité les premières étapes d’un projet à long terme. Apparemment, Perfect Dark est en pré-production, s’approchant progressivement de la production elle-même aux mains de Crystal Dynamics, qui il y a quelques mois a été confirmé comme studio de support.

Il est également officiel que Perfect Dark n’arrivera que sur Xbox Series X|S et Windows 10 PC ; Il ne sortira pas sur la génération précédente de consoles. Le redémarrage de The Initiative ne veut pas se limiter à être un jeu de tir d’action, mais quelque chose de plus.

L’Initiative sera mise en vente à une date encore à déterminer sur Xbox Series et PC. On saura bientôt s’il sera l’un des principaux protagonistes du prochain grand événement Xbox aux dates traditionnellement choisies pour l’E3.

source | RéinitialiserERA ; LinkedIn