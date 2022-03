Resident Evil 4 Demake : voici à quoi ressemble le jeu avec les graphismes PSX

Au milieu des remakes et des remasterisations qui nous permettent de profiter de jeux vidéo classiques avec un aspect visuel dans l’air du temps, il y a des utilisateurs très enthousiastes qui parient sur le contraire : prenez un jeu aux graphismes spectaculaires et modifiez-le pour qu’il ressemble comme ça a frappé le marché il y a des décennies. Ces créations s’appellent Demakes, et aujourd’hui nous vous en proposons une très spéciale : rien de plus et rien de moins que Resident Evil 4 avec des graphismes de la première PlayStation.

Dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez vérifier le travail minutieux effectué par l’utilisateur Rustic Games BR. La section graphique est très similaire à celle des jeux PSX, mais le passage à la caméra à la troisième personne la fait ressembler à un épisode de plus parmi ceux qui sont arrivés à ce moment-là (Resident Evil, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 : Nemesis) . .

Resident Evil 4 : un classique parmi les classiques

Peu de jeux auxquels nous pouvons penser ont été publiés pour autant de plateformes. Depuis sa sortie exclusive sur Nintendo GameCube (peu de temps après son arrivée sur PS2), nous avons vu d’innombrables versions du jeu : PC, appareils mobiles, consoles expérimentales telles que Zeebo et même adaptées à la Nintendo Wii Wiimote, une version qui a profité de détecteurs de mouvement aux mille merveilles.

La dernière fois que nous avons vu Resident Evil 4 en action, c’était dans la version en réalité virtuelle. Dans notre analyse, nous avons été clairs sur le fait que c’est « la meilleure façon de revisiter un chef-d’œuvre » et qu' »il est capable de nous faire redécouvrir un classique que nous connaissons par cœur, ce qui peut même nous donner la flemme d’y revenir une énième fois, et attrape-nous comme si c’était notre premier départ ». Vous pouvez lire le texte intégral sur le lien suivant.

Actuellement, Resident Evil 4 est présent sur les consoles de nouvelle génération grâce aux remasters sortis sur PS4 et Xbox One, il est également disponible sur Nintendo Switch,

source | Jeux rustiques BR sur YouTube