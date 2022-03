Deadpool 3 sera réalisé par Shawn Levy (Free Guy, Stranger Things)

La décision de Ryan Reynolds de prendre une saison de congé a suscité des craintes pour la production de Deadpool 3, ainsi que pour sa propre implication dans le projet. Heureusement, aujourd’hui, nous pouvons apprendre d’excellentes nouvelles sur ce troisième opus, que Reynolds lui-même donne également : ce sera Shawn Levy, qui a partagé le tournage avec l’acteur déjà dans Free Guy, qui sera derrière les caméras dans la prochaine aventure de l’anti-héros irrévérencieux. de Marvel.

Un peu pour célébrer la première de The Adam Project -également réalisé par Levy-, le nouveau film de Ryan Reynolds, l’acteur a laissé un message clair sur les réseaux sociaux. « Le troisième film de ma trilogie Shawn Levy sera un peu plus poignardant », un bref tweet qui, cependant, lorsqu’il est accompagné d’une image dans laquelle apparaissent Guy, Adam et Deadpool, les protagonistes de ses derniers films, est vraiment éclairant.

Deadpool 3 aura-t-il une guest star ?

Comme si cela ne suffisait pas, le portail Hollywood Reporter confirme la nouvelle que Levy sera en charge de ce film qui sera classé R, comment pourrait-il en être autrement, et fera officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel. C’est « par coïncidence » Levy qui a montré son intention de rejoindre Deadpool avec nul autre que Wolverine, en pensant spécifiquement à Hugh Jackman, une idée dont Reynolds avait déjà parlé il y a des mois.

« Je ne vais pas dire où ni comment, mais je peux absolument confirmer mon intention et ma détermination à être l’heureux fils de pute pour réunir ces deux magnifiques dieux dans le même film », a déclaré Levy à ComicBook à l’époque. « Cela va arriver, et je serai le seul à le faire. »

Ces mots ont évidemment rendu les fans enthousiastes à l’idée de la présence de Jackman dans ce troisième opus, bien qu’il n’y ait rien de confirmé officiellement. Pour l’instant, la production de Deadpool 3 devrait débuter dans les prochains mois de cette année 2022.