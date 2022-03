Le nouveau patch de Gran Turismo 7 ajoute des indicateurs de vent et plus de thèmes musicaux

Les joueurs de Gran Turismo 7 du monde entier – à l’exception de la Russie – auront déjà remarqué que la version 1.06 du jeu Polyphony a été installée, qui en plus de corriger quelques bugs ajoute de nouvelles fonctionnalités. Parmi ceux-ci, certains des plus intéressants sont l’inclusion d’un indicateur de direction et de force du vent, ainsi que de nouveaux thèmes pour la bande-son déjà fantastique du jeu.

De cette façon, le HUD sera désormais plus complet, puisqu’on pourra voir dans la partie supérieure droite, sous la carte, un nouveau chiffre qui indiquera la vitesse du vent, ainsi qu’une flèche pour connaître exactement sa direction. De plus, certains bugs qui provoquaient un blocage dans la progression ont été corrigés, ainsi que d’autres dans World Circuits, et d’autres aspects tels que le son, la personnalisation des voitures et de leurs paramètres, le multijoueur et plus encore.

Et si on parlait de nouvelles chansons pour la bande originale, on précisera qu’elles ne sont pas moins de 64, on ne peut donc justement pas se plaindre de variété musicale.

Un hommage aux voitures et aux fans de la saga

Gran Turismo 7 est désormais disponible sur PS4 et PS5, et est venu rattraper le mauvais goût initial laissé par Gran Turismo Sport. Il est vrai que cet épisode a su se modifier avec beaucoup de contenu pendant des années, mais les millions de fans de cette saga classique attendaient un nouvel épisode numéroté. Ainsi, l’équipe de Polyphony Digital, dirigée par Kazunori Yamauchi, a pris bonne note de cette nouvelle itération.

« Gran Turismo 7 est une déclaration d’amour au monde du sport automobile. Son engagement didactique et l’appréciation qu’il accorde à chacune des voitures font la différence », a déclaré notre collègue Sergio Carlos González dans son analyse. « Gran Turismo est synonyme de course, mais pas seulement. Accessible et profond à la fois, voici un incontournable pour les amateurs de sports mécaniques, un titre qui a le potentiel de durer une génération. »