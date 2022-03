Voici l’incroyable GameCube portable créé par un utilisateur

Les utilisateurs spécialisés dans la modification de consoles ne cessent de nous étonner. Vous souvenez-vous de la conception d’un GameCube portable qui flottait sur Internet il y a de nombreuses années ? C’était faux, mais maintenant c’est devenu un vrai produit grâce au travail de Ginder Of Mods. La machine ressemble à une Game Boy Advance SP, bien qu’elle soit un peu plus grande (vous pouvez voir qu’elle dépasse de quelques centimètres de ce qui serait la taille d’un mini DVD) et surtout : elle fonctionne parfaitement et lit les jeux de la Cube Nintendo.

Selon son créateur, à l’intérieur du boîtier, il y a vraiment une Nintendo Wii. Dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez le voir en pleine opération avec des titres tels que The Legend of Zelda : The Wind Waker, Metroid Prime, Mario Kart Double Dash !!, Super Smash Bros. Melee et Pikmin 2, entre autres. Vous pourrez également apprécier la façon dont il a été fabriqué et quelques détails techniques.

GameCube : plus de 20 ans depuis son arrivée

Le Nintendo GameCube a eu deux décennies en septembre dernier. Une console qui n’a laissé personne indifférent pour plusieurs raisons telles que son apparence en forme de cube avec une poignée arrière pour la transporter, l’engagement envers le format mini DVD et, bien sûr, son catalogue de jeux. C’est la plateforme qui a vu naître The Legend of Zelda : The Wind Waker, Eternal Darkness : Sanity’s Requiem ou Metroid Prime, entre autres œuvres très populaires. De plus, il a également provoqué un grand impact grâce à des exclusivités de poids telles que le remake de Resident Evil (2002) et Resident Evil 4. Bien que sur le plan commercial, il est resté dans l’ombre d’une PS2 devenue l’une des consoles les plus vendues. de tous les temps, nombreux sont ceux qui aiment beaucoup le cube Nintendo.

source | Gingembre des mods