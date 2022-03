Nouveau stock de Xbox Series X dans le Microsoft Store le 15 mars prochain

Près d’un an et demi s’est écoulé depuis l’arrivée de la nouvelle génération et il est toujours très difficile de mettre la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. Il faut donc profiter de chaque petite opportunité que l’on peut avoir, et ce mardi nous aurons une nouvelle opportunité d’obtenir une Xbox Series X, car comme annoncé par le compte officiel de Microsoft en Espagne, il y aura un nouveau stock de la console dans notre pays.

Cela dit, nous devrons être attentifs au Microsoft Store vers 18h00, heure de la péninsule, ce mardi 15, ce qui sera le cas lors du remplacement d’une nouvelle Xbox Series X. C’est la page clé qu’il faut visiter, et à partir de ce moment, nous verrons comment le bouton « Rupture de stock » change et c’est à ce moment-là que nous pourrons en profiter pour enfin obtenir une nouvelle console.

2022 en clé Xbox

Bon nombre des développements exclusifs pour les consoles Xbox et PC par Microsoft Studios s’inscrivent davantage dans la durée, lorsque les premiers fruits des deux acquisitions clés de l’entreprise ces derniers temps se feront sentir, comme ceux de Bethesda et Activision Blizzard. Cette année, nous verrons évidemment un nouveau Call of Duty, mais Microsoft a déjà réitéré qu’il n’avait pas l’intention de laisser les joueurs PlayStation sans cette franchise de tireur de guerre emblématique.

Le jeu le plus important dans les mois à venir sera Starfield, de Bethesda Softworks, et il se veut un immense RPG spatial, tout comme la société nous y a habitué avec la légendaire saga The Elder Scrolls. Cela dit, Phil Spencer lui-même a fait tomber une cruche d’eau glacée, plus que froide, sur tous les joueurs PlayStation en anticipant que The Elder Scrolls VI, qui a encore beaucoup de développement devant lui, sera presque certainement exclusif à l’écosystème Xbox. . .