Florence Pugh pointe du doigt Dune 2 dans le rôle de la princesse Irulan

Dès l’annonce du statut officiel de Dune : Partie 2, et comme c’est commun à chaque suite, l’une des inconnues était de savoir quels acteurs et actrices donneraient vie aux personnages de ce second volet, et l’un d’entre eux est le point de confirmation. Ce n’est autre que Florence Pugh, l’une des jeunes actrices les plus prometteuses aujourd’hui, bien qu’elle soit déjà une réalité, et qui, selon Deadline, se mettrait dans le skin de la princesse Irulan, la fille aînée de l’empereur Shaddam Corrino IV.

Premier nouveau visage connu dans Dune : 2e partie

Bien que ce ne soit rien d’officiel, on suppose que Pugh rejoindra le casting de cette suite de l’un des grands films de science-fiction de ces dernières années. Il sera ainsi avec d’autres artistes qui ne manqueront pas de revenir dans Dune : Partie 2 comme Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et Josh Brolin.

Malgré son jeune âge (26 ans), la jeune actrice britannique a incarné de grands personnages ces dernières années, notamment son rôle de Dani Ardor, la May Queen, dans Midsommar, le grand film d’horreur réalisé par Ari Aster. Après cela, elle rejoint Scarlett Johansson dans Black Widow pour incarner la sœur de Natasha Romanoff, Yelena Belova, un personnage qui a également fait une apparition dans la série Hawkeye. Il travaille actuellement sur le prochain film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui a un casting absolument stellaire, composé, outre Pugh, de Cillian Murphy, d’Emily Blunt, de Robert Downey Jr. et de Rami Malek.

La production du film devrait commencer l’automne prochain, et sa première est actuellement prévue pour octobre 2023. Dune, qui est déjà disponible sur HBO Max, a connu un début dévastateur sur le panneau d’affichage, obtenant le week-end de sa première pas moins de 41 millions de dollars de collecte, ce qui a dépassé les attentes et valait si bien que sa suite a été confirmée peu de temps après.

Source : Délais