Axiom Verge 2 confirme sa date de sortie sur Steam

Axiom Verge 2 est sorti l’été dernier sur PC, PS4 et Nintendo Switch. La version PC était – et est toujours – exclusive à Epic Game Store, mais cela est sur le point de changer : le jeu est déjà sur Steam et sa date de sortie a été confirmée pour le 11 août. Ci-dessous, nous vous proposons les exigences minimales et recommandées pour jouer sur PC.

Exigences minimales et recommandées pour Axiom Verge 2

Exigences minimales

Système d’exploitation Windows 7

Processeur : Intel Pentium E2180 2,0 GHz

Carte graphique : Intel HD Graphics 4400

Mémoire vive : 4 Go

Stockage : 300 Mo

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 550

Mémoire vive : 8 Go

Stockage : 300 Mo

Une suite révolutionnaire

Le titre original s’est taillé une place parmi les amateurs de metroidvania en raison de son engagement envers une formule classique comme peu d’autres. Cependant, la deuxième partie est différente, car elle implémente une série de mécanismes qui changent complètement votre façon de jouer. Surtout grâce à la décision de diviser le monde en deux plans : le physique et le numérique, ainsi que le passage des armes à feu au profit du combat au corps à corps en tant que protagoniste.

Dans notre test, nous avons dit que « Axion Verge 2 est une valeur sûre pour tout joueur qui a apprécié le titre original. Avec deux livraisons similaires sur le fond, mais très différentes sur le plan de la mécanique, on peut dire que nous sommes face à une saga consacrée, qui pourrait bien nous offrir de nouvelles joies à l’avenir. L’idée de mondes parallèles, le sens du progrès lors de l’exploration et la conception complexe des niveaux font du titre de Tom Happ une metroidvania remarquable, idéale pour les amateurs du genre et à laquelle on ne peut pratiquement reprocher que l’absence de boss mémorables et la carte particulière design, parfois plus beau que pratique ».

Axiom Verge 2 est disponible sur PC (Epic Games Store), PS4 et Nintendo Switch. Comme nous vous le disons, le 11 août, il pourra également être acheté sur Steam, et bientôt il aura une version pour PS5.

source | Axiom Verge 2 sur Steam