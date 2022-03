WWE 2K22 confirme le contenu et les combattants de son DLC

WWE 2K22 est maintenant en vente, un titre qui, après un an d’absence de lutte dans les jeux vidéo -à l’exception de l’arcade WWE 2K Battlegrounds- revient pour compenser la déception causée par WWE 2K20. Pour le moment, tout indique que Visual Concepts a pu mettre la franchise sur les rails, et qu’à l’avenir le titre pourrait encore s’améliorer grâce au contenu téléchargeable qui arrivera, dont les payants ont déjà été finalisés.

En tant que bon jeu de combat digne de ce nom aujourd’hui, et malgré le fait que le roster initial du titre est déjà très étoffé, avec plus de 100 combattants et combattantes, WWE 2K22 continuera de s’étendre à l’avenir. Ce sera par le biais d’un Season Pass qui, comme le jeu, est déjà disponible et peut être acheté pour 39,99 euros. Ce qu’il comprend, ce sont cinq packages de cinq ou six combattants chacun qui arriveront progressivement jusqu’en juillet prochain et qui ajouteront 27 personnages supplémentaires au modèle de jeu déjà volumineux.

Près de 30 combattants de plus jusqu’en juin

Parmi celles-ci on retrouve de grandes légendes de la WWE comme Rob Van Dam, Cactus Jack, Brisith Bulldog ou Yokozuna, des divas comme Stacey Keibler ou Ronda Rousey ou encore des célébrités comme Mr. T, le youtubeur Logan Paul ou la chanteuse Machine Gun Kelly, en plus de le A-Kid Français. En résumé, voici les cinq packs de combattants et leur contenu :

Pack Banzai (26 avril)

yokozuna

umaga

Rikishi

omos

Kacy Catanzaro

Pack le plus recherché (17 mai)

cric de cactus

Le croque-mitaine

Vador

Ilja Dragounov

Indi Hartwell

Sac à dos Booth (7 juin)

Heaumes de l’ouragan

Stacy Keibler

Un enfant

Wes Lee

Nash Carter

Pack Faire le clown (28 juin)

Doink le Clown

Ronda Rousey

bouledogue britannique

Monsieur T

double drop

Rick Boogs

Le pack entier du barrage (19 juillet)

Rob Van Dam

Mitrailleuse Kelly

logan paul

Chevalier de LA

XiaLi

Commandant Azez

WWE 2K22 est maintenant disponible sur Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

