Elden Ring : un utilisateur parvient à terminer le jeu en moins d’une heure

Elden Ring continue d’être le jeu vidéo en vogue, et comme d’autres titres de From Software, les speedrunners ont relevé le défi de le terminer le plus rapidement possible. 59 minutes et 38 secondes, c’est la marque que l’utilisateur LilAggy a pu atteindre. En cours de route, il a montré une grande connaissance du titre, mais il est aussi très doué. Parce que non seulement il a pu profiter du pépin occasionnel qui lui permet de sauter différentes sections de l’histoire ; Il a également été contraint de battre les boss finaux avec pratiquement aucun niveau supérieur et avec l’équipement de base de son personnage. Vous pouvez voir son jeu complet ci-dessous.

Elden Ring, le joyau de la couronne de From Software

Depuis sa sortie dans les magasins, Elden Ring a recueilli d’innombrables critiques positives. Le titre, qui affiche actuellement une moyenne de 96 sur Metacritic, a reçu une note de 10 sur 10 dans cette maison. Dans notre analyse nous avions été clairs : « C’est une œuvre qui ne s’effondre pas face à des attentes impossibles et qui nous émerveille avec de nouveaux horizons et des découvertes pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Une étape extraordinaire qui jettera probablement une ombre aussi longue sur les autres jeux du monde ouvert que Dark Souls l’a déjà fait sur les RPG d’action au cours de la dernière décennie. » Vous pouvez lire le texte intégral sur le lien suivant.

Guide complet de l’Elden Ring

Que vous veniez de commencer votre jeu ou que vous ayez déjà terminé le jeu et que vous souhaitiez en découvrir tous les secrets, chez Netcost nous vous proposons notre guide complet Elden Ring, dans lequel vous trouverez comment localiser et vaincre chaque boss final, des astuces pour montez de niveau et trouvez les meilleures armes et les étapes à suivre pour débloquer chacune des fins du jeu.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

