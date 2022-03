Outward : Definitive Edition annoncée pour PC, PS5 et Xbox Series X|S ; premiers détails

Outward: Definitive Edition est une réalité. Cela a été confirmé par son studio responsable, Nine Dots Studio, ainsi que les premiers détails sur cette nouvelle version pour PC, PS5 et Xbox Series XS. Il s’agit d’Outward, le RPG d’action initialement sorti en 2019 pour PC et consoles de dernière génération, ainsi que les extensions The Soroboreans et The Three Brothers. Le tout accompagné d’une section graphique renouvelée et d’améliorations techniques qui profiteront des possibilités offertes par les consoles de nouvelle génération. Pour le moment, la date de sortie n’a pas encore été partagée.

Près de 3 ans se sont écoulés depuis le naufrage fatidique, marquant le début de votre périple en Aurai. Il est maintenant temps de dépoussiérer votre sac à dos et de vous diriger vers l’inconnu, avec #Vers l’extérieur: Edition ultime! https://t.co/HJ3rQAAxho – Studio des neuf points (@NineDotsStudio) 10 mars 2022

Un contenu inédit a également été confirmé qui accompagnera cette édition définitive, parmi lesquels de nouveaux scénarios se démarquent (la région à laquelle ils appartiennent n’a pas été précisée) et des ennemis, des améliorations de la qualité de vie de l’utilisateur telles que l’accès à la cachette dans le mode multijoueur coopératif et de nouveaux aspects liés à la difficulté, tels que les états altérés et les maladies que nous pouvons contracter. Cette mise à jour sera gratuite pour ceux qui ont acheté le jeu original.

Outward, un RPG à l’ancienne

L’un des aspects qui a permis au titre de Nine Dots Studio de s’imposer parmi les amateurs du genre est l’engagement envers une expérience difficile dès le premier instant; Outward est un RPG d’action exigeant, où chaque statistique, dialogue et petit détail a une influence directe sur la progression du jeu. Dans notre avis (8,3 sur 10), nous avons dit que le jeu n’est « pas ce qu’il paraît. Ses graphismes et ses animations médiocres cachent un jeu profond à la fois mécaniquement et scénaristiquement, un jeu qui puise dans de nombreuses sources pour créer une expérience de jeu unique qui, à toutes fins pratiques, ne ressemble à aucun autre jeu que nous avons essayé »

Outward: Definitive Edition n’a pas encore de date de sortie. Le jeu original est disponible sur PC, PS4, Xbox One et la mise à jour nouvelle génération sera entièrement gratuite pour ceux qui l’ont déjà acheté.

