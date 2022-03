Neil Druckmann transforme son personnage Elden Ring en Clicker

Ces dernières semaines ont été mouvementées en termes de sorties sur toutes les plateformes, avec certaines comme Horizon : Forbidden West, Triangle Strategy ou Gran Turismo 7, par exemple. Cependant, s’il y en a un qui a fortement ébranlé l’industrie et qui est allé en profondeur, quelque chose qui a été consacré avec un énorme succès commercial, c’est Elden Ring, le nouveau travail de Hidetaka Miyazaki et compagnie. L’un de ceux qui n’a pas pu résister au dernier jeu From Software est Neil Druckmann, co-créateur de The Last of Us et vice-président de Naughty Dog, qui a laissé sa marque sur son jeu.

Comme d’habitude, From Software laisse une grande liberté pour expérimenter de multiples combinaisons pour équiper notre personnage, et comment pourrait-il en être autrement, Elden Ring ne fait pas exception. Rien de plus, car en fait c’est le jeu avec le plus de possibilités à cet égard, et c’est quelque chose dont Druckmann a profité pour que son protagoniste ressemble le plus possible à un Clicker de The Last of Us.

Ce n’est qu’un exemple de plus de la façon dont Elden Ring est devenu viral, avec des millions de joueurs à travers le monde partageant leurs captures d’écran, leurs builds et leurs expériences, car c’est un jeu qui est déjà énorme et qui pourrait se développer encore plus à l’avenir.

Druckmann, responsable de la série The Last of Us

En attendant, Neil Druckmann a conclu son travail de scénariste -aux côtés de Craig Mazin, créateur de Chernobyl- de la série The Last of Us, dont il ne devrait pas tarder à voir une première bande-annonce. Cependant, nous avons récemment appris qu’un acteur est toujours recherché pour jouer Sam – un personnage du premier jeu – donc le tournage n’est peut-être pas aussi avancé qu’on pourrait le penser. Le tournage a débuté en juillet dernier dans la ville canadienne de Calgary, alors que la date de sortie reste à déterminer, mais il est déjà certain que ce ne sera pas dans l’année en cours 2022.