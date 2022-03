Un artiste de molécules médiatiques recrée Elden Ring dans des rêves et le résultat est incroyable

Il est clair qu’Elden Ring a eu un grand impact à tous les niveaux, devenant l’un des jeux vidéo les mieux notés de tous les temps. Le niveau d’attente est tel que même les développeurs utilisent son cadre dense et écrasant pour recréer leur monde dans d’autres médias ; et c’est le cas de cette nouvelle histoire qui nous apporte un créatif de Media Molecule, créateurs de Dreams et LittleBigPlanet, recréant une image d’Elden Ring dans Dreams, démontrant une fois de plus le potentiel du titre au niveau de la création. Et le résultat est on ne peut plus surprenant.

Voici à quoi ressemble le monde d’Elden Ring dans Dreams

Ainsi, l’artiste et développeur Martin Nebelong a partagé à travers ses réseaux sociaux, le résultat d’un projet réalisé dans Dreams dans lequel il visait à recréer une image similaire à celle que l’on peut trouver en jouant à Elden Ring. Il s’est même offert le luxe de partager un timelapse complet dans lequel on voit comment l’artiste travaille avec les outils Dreams pour compléter une image qui pourrait bien passer pour une capture d’écran du nouveau From Software.

À tel point qu’il a créé de toutes pièces tous les éléments visibles sur l’image, des montagnes aux ponts, en passant par les arbres, la végétation et plus encore, en plus d’ajouter les effets de brouillard, de nuages, d’éclairage … Bien sûr, le résultat est étonnant. Le seul élément qu’il a réutilisé, selon Nebelong lui-même, est le personnage principal, puisqu’il l’a extrait d’autres de ses projets Dreams ; oui, il a modifié ses vêtements pour l’adapter au mieux au décor médiéval et fantastique d’Elden Ring.

Il s’est même offert le luxe de partager la scène à travers une autre vidéo d’un point de vue de la réalité virtuelle afin que nous puissions apprécier comment il se déplace autour de la scène créée par lui-même et admirer de plus près tous ses éléments et comment il les a construits. placé sur la scène.

