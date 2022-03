Dead Space Remake montre du muscle dans son premier gameplay et confirme son arrivée en 2023

Dead Space Remake arrivera au début de 2023. EA Motive confirme sa fenêtre de sortie dans le cadre du premier streaming organisé aujourd’hui, le 11 mars. Vous pouvez voir son nouveau gameplay dans l’en-tête de cette news.

Dead Space Remake arrivera en 2023

« Nous voulons être sûrs que ce que nous offrons est à la hauteur des attentes des fans », explique Philippe Ducharme, producteur senior du projet. « Nous avons en tête son lancement début 2023. » L’équipe révèle qu’il lui reste « à quelques semaines » de pouvoir boucler la première session de bout en bout.

Dead Space Remake est actuellement dans un état pré-alpha, c’est-à-dire qu’il nécessite encore des ajustements et des corrections afin d’atteindre un état plus solide. Son état très prématuré est quelque chose sur lequel son directeur créatif, Roman Campos-Oriola, insiste constamment. Le gameplay qui accompagne cette news « n’est pas représentatif de la version finale », on peut donc s’attendre à son amélioration au fil des mois.

Quant aux améliorations sonores, les responsables assurent que leur travail est basé sur « le respect de l’essence de l’original ». L’une des principales innovations à cet égard est le système ALIVE, qui modifie les sons qu’Isaac émet en temps réel. Fréquence cardiaque lors de la course, respiration selon votre état de santé, et même vos lignes de dialogue.

L’équipe nous convoque d’ores et déjà pour une deuxième diffusion prévue courant début mai. Ce chapitre se concentrera sur la direction visuelle avec des invités liés à votre département artistique.

Electronic Arts a confirmé son existence dans le cadre de l’EA Play Live 2021, qui s’est tenu en juillet dernier. Lors de cette présentation, nous avons appris que l’équipe travaillait sur une version « entièrement reconstruite à partir de zéro » du jeu basée sur le moteur graphique Frostbite. PS5, Xbox Series X | S et PC sont les plateformes choisies pour le retour de l’USG Ishimura.

