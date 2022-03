Pokémon Go et les autres jeux Niantic cessent leur activité en Russie et en Biélorussie

Niantic rejoint le reste des entreprises de l’industrie du jeu vidéo qui cessent leurs activités en Russie et en Biélorussie. Des jeux comme Pokémon GO, Pikmin Bloom et Ingress, entre autres, ne peuvent plus être téléchargés ou joués dans les deux pays. L’entreprise s’est positionnée en force sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes aux côtés de la communauté du monde entier dans l’espoir de la paix et d’une résolution rapide de la violence et des souffrances en Ukraine », commence Niantic dans un tweet publié sur son compte Twitter officiel. « Les jeux Niantic ne sont plus disponibles au téléchargement en Russie et en Biélorussie, et la possibilité de jouer y sera bientôt interrompue. »

The Pokémon Company, Nintendo, PlayStation… se positionnent aux côtés de l’Ukraine

Depuis le début de l’invasion perpétrée par la Fédération de Russie sur le sol ukrainien, de nombreuses entreprises de l’industrie du jeu vidéo se sont jointes pour envoyer un message fort à Poutine. The Pokémon Company, par exemple, a fait don de 200 000 dollars à GlobalGiving, une ONG qui fournit une aide humanitaire aux familles ukrainiennes déplacées par la guerre.

L’un des exemples les plus récents se trouve sur PlayStation. La firme japonaise a annoncé la suspension de « toutes les expéditions de logiciels et de matériel » vers la Russie, y compris le lancement de Gran Turismo 7 et toutes les opérations effectuées sur le PS Store. De plus, Sony Group Corporation a fait don de 2 millions de dollars au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Nintendo a fait de même les jours précédents avec la fermeture de l’eShop russe et le report indéfini d’Advance Wars 1+2 : ReBoot Camp dans le monde entier. Electronic Arts, en plus d’arrêter ses ventes en Russie et en Biélorussie, a retiré toutes les équipes russes de ses jeux de sport, y compris l’équipe nationale russe dans FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online.

