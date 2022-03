RetroMadrid 2022 annulé en raison d’une « accumulation de problèmes »

Le salon madrilène dédié aux jeux vidéo rétro ne reviendra pas cette année. Cela a été annoncé par l’organisation dans un communiqué publié sur le site officiel, dans lequel ils ont fait allusion à différentes raisons pour lesquelles cette édition ne se concrétisera finalement pas. De cette façon, RetroMadrid 2022 est en attente et il faudra attendre la prochaine édition pour profiter de ce salon dédié au jeu vidéo classique.

déclaration officielle

« Nous voulions annoncer de la part de l’organisation qu’à notre grand regret et en raison d’un cas de force majeure, nous sommes contraints d’annuler cette édition de RetroMadrid 2022 », commence le communiqué. « Ces derniers mois, plusieurs problèmes se sont réunis qui, par accumulation, ont affecté à la fois l’équipe humaine qui était derrière l’organisation de l’événement et la viabilité économique de RetroMadrid pour pouvoir mener à bien la réunion. »

La note officielle pointe également un imprévu important, la « nécessité de repartir à zéro avec notre conseil municipal cette semaine dernière ». Ces conversations sont « nécessaires pour pouvoir disposer des moyens appropriés », mais compte tenu qu’il ne restait que deux mois pour que l’événement se tienne, le temps manquait.

« Tout cela nous a amenés à devoir prendre cette décision », dans le but d’assurer « le bien-être des personnes concernées », tant sur le plan de la santé que sur le plan du travail, qui est pris en charge par l’organisation, les exposants , intervenants, activités, moyens techniques, bénévolat, etc. De plus, il faut ajouter à cela « l’impossibilité de pouvoir compter sur le minimum de moyens et de financement pour rendre viable RetroMadrid ».

RetroMadrid regrette tout problème qui aurait pu survenir et annonce le retour des dons et contributions effectués à ce jour. La vérité est qu’après la crise du coronavirus, l’édition 2020 a dû être annulée et l’édition 2021 n’a jamais eu lieu. Espérons que 2023 sera l’année.

