Gran Turismo 7 : découvrez les meilleurs moments de l’événement de 24 heures avec des invités de marque

L’ambitieux événement de 24 heures pour la présentation de Gran Turismo 7 organisé par PlayStation Spain le 3 mars a été un succès organisationnel complet, à la fois en raison du cadre incomparable du circuit Jarama à Madrid et de la présence de grandes personnalités liées à la fois au moteur et avec des jeux vidéo, ainsi que des influenceurs et autres guest stars. À tel point que des noms tels que Josep Pedrerol, Antonio Lobato, Cristina Gutiérrez, DJ Mariio ou Lucas Ordoñez se sont réunis pour accueillir le nouvel épisode d’une saga de conduite virtuelle aussi célèbre, en plus de la présence de DJ Nano pour animer la fête , en plus d’être un grand fan de voitures.

Les meilleurs moments de l’événement des 24 heures de GT7

Ainsi, et pour célébrer le lancement de Gran Turismo 7 avec style, PlayStation Espagne a organisé un grand événement de pas plus et pas moins de 24 heures du circuit de Jarama le 3 mars, un véritable festival automobile dans lequel nous avons pu en apprendre beaucoup plus sur le nouveau titre Polyphony Digital et profitez du jeu avec de nombreux invités et personnalités liées au monde de l’automobile, des jeux vidéo et de la création de contenu. Pour ce faire, l’événement a réuni des invités exceptionnels, dont le créateur de la saga Kazunori Yamauchi à travers une vidéo, qui n’a pas manqué l’occasion de remercier le pilote Français Lucas Ordoñez pour son implication au sein de la franchise.

De plus, l’événement a également accueilli une course virtuelle passionnante au format de 24 heures à laquelle Dux Gaming, Fordzilla, Falcons et Topes de Gama Racing Team ont participé, avec la victoire finale de l’équipe Dux Gaming. D’autre part, des journalistes tels que Josep Pedrerol ou Antonio Lobato ont mené plusieurs interviews avec des invités exceptionnels, à la fois en personne depuis le plateau de l’événement et par vidéoconférence, avec des noms tels que la pilote Red Bull Cristina Gutiérrez, ancienne Formule 1 et maintenant youtubeuse de le monde automobile Dani Clos, certains des participants du Gran Turismo 7 Challenge tels que les influenceurs DJ Mariio ou ByViruzz ou le peintre spécialisé dans les voitures Manu Campa, qui a montré certaines de ses spectaculaires œuvres d’art à quatre roues.

Les moments les plus spirituels avec d’autres célébrités telles que Josie et sa session de jeu amusante avec Gran Turismo 7 ne manquaient pas ou les plus émouvants avec la surprise pour Lucas Ordóñez de la main de sa famille passant en revue sa carrière, avec une dédicace à la Saga Gran Turismo qui l’a amené à devenir pilote professionnel. Bien que les vraies voitures et la vitesse n’aient pas été perdues lors de l’événement de 24 heures de Gran Turismo 7 avec plusieurs voitures sur la piste conduites par certains des invités ou la présence de certains des véhicules classiques les plus emblématiques de la saga Gran Turismo.

Nous avons même profité d’un vrai combat de coqs en direct ! L’événement s’est terminé en beauté avec la cérémonie de remise des prix pour les finalistes du concours de courses de sims Gran Turismo 7 et le tirage au sort d’un pack spectaculaire composé d’une PlayStation 5 et d’une édition du 25e anniversaire de Gran Turismo 7 pour l’un des spectateurs de l’événement. .