Elden Ring est le jeu le plus vendu de 2022 aux États-Unis.

Elden Ring a non seulement souri aux bonnes critiques de la presse, mais aussi aux ventes. Le jeu vidéo de From Software a fait ses débuts avec d’excellents chiffres, également aux États-Unis, où il est devenu le jeu le plus vendu de 2022. Selon l’analyste Mat Piscatella, le travail de Hidetaka Miyazaki est apparu comme la meilleure première du mois de février dernier, comment pourrait il en soit autrement.

Les ventes au lancement étaient les deuxièmes les plus élevées en 12 mois, dépassées seulement par Call of Duty: Vaguard, sorti en novembre dernier. Après un mois sur le marché, Elden Ring est le cinquième jeu le plus vendu sur une période d’une année complète (jusqu’en février 2022). Il a été leader sur Steam et Xbox, tandis que sur PlayStation, il s’est positionné à la deuxième place. Les ventes en Espagne ont également été bonnes.

US NPD PREMIUM GAMES – Elden Ring a fait ses débuts en tant que jeu le plus vendu de février 2022 ainsi que de 2022 YTD. Les ventes du mois de lancement d’Elden Ring étaient les deuxièmes les plus élevées de tous les titres suivis sortis au cours des 12 derniers mois, derrière Call of Duty: Vanguard, sorti en novembre 2021. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 11 mars 2022

Horizon Forbidden West, le deuxième

Un autre des jeux vidéo importants de février 2022 a été Horizon Forbidden West. La production de PlayStation Studios et Guerrilla Games a été numéro 1 sur PS4 et PS5, mais n’a pas réussi à atteindre Elden Ring dans le calcul global, bien qu’elle soit en deuxième position. De plus, les ventes en dollars déterminent que la version PlayStation 5 a établi un nouveau record de ventes sur la console de nouvelle génération de Sony.

Elden Ring est une aventure d’action et de jeu de rôle dans le plus pur style Souls. Écrit et réalisé par Hidetaka Miyazaki, From Software a eu la collaboration de George RR Martin, l’auteur de A Song of Ice and Fire. Comme l’écrivain lui-même l’a expliqué, son rôle a été « petit » et s’est concentré sur certains aspects de la construction du monde, il n’a donc pas collaboré à l’écriture des scripts.

Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (via Steam).

source | Mat Piscatelle