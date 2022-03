Ubisoft subit une cyberattaque, mais « il n’y a aucune preuve » que des données personnelles aient été volées

Les problèmes survenus la semaine dernière dans certains jeux et services Ubisoft sont dus à une cyberattaque. Cela a été admis par la société française dans un communiqué officiel, dans lequel elle assure qu’elle enquête déjà sur la question. Cependant, les premières enquêtes semblent certifier qu’il n’a causé aucun type de vol d’informations sensibles aux joueurs.

« La semaine dernière, Ubisoft a subi un incident de cybersécurité qui a causé des problèmes temporaires dans certains de nos jeux, systèmes et services », ont-ils publié. « Nos équipes informatiques travaillent avec des experts externes pour enquêter sur le bogue. Par mesure de précaution, nous avons lancé une réinitialisation du mot de passe à l’échelle de l’entreprise. Nous pouvons également confirmer que nos jeux et services fonctionnent normalement. »

Qu’en est-il des informations personnelles ?

En ce qui concerne les informations personnelles des clients, d’Ubisoft, ils ont soutenu qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve que les données étaient compromises. « Il n’y a aucune preuve qu’ils aient accédé aux informations personnelles d’un joueur » ou qu’elles aient été « exposées » après l’attaque. Les cyberattaques ont été fréquentes ces dernières semaines. De grandes entreprises comme NVIDIA ou Samsung ont été ciblées par des hackers.

Ubisoft vient de publier Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, une toute nouvelle extension qui lance la deuxième année de contenu post-lancement de Valhalla. Ubisoft Sofía a été le studio chargé de poursuivre l’histoire d’Odin, qui se rend au royaume des nains pour récupérer son fils Balder et se venger de Surtr pour son affront. C’est une continuation des sections mythologiques que nous connaissons déjà dans le jeu de base. Quant à l’avenir, la société n’a pas encore révélé quelle sera la feuille de route. Y aura-t-il plus d’histoires ? Tout peut être.

source | Ubisoft