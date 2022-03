FIFA : La Justice des Pays-Bas inflige une amende à EA pour les enveloppes de FUT

La dure et longue bataille juridique entre les autorités des Pays-Bas et Electronic Arts pour les loot boxes de la FIFA ajoute un nouveau chapitre. Après avoir infligé à EA une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars (une somme qui n’a jamais été payée), l’histoire a pris un nouveau tournant, puisque la section de la juridiction administrative du Conseil d’État de ce pays considère désormais qu’il s’agit « d’une amende injustifiée ». « , il exonère donc l’entreprise de payer toute amende.

Le tribunal de La Haye a statué en octobre 2020 sur la possibilité d’imposer une amende de 500 000 $ par semaine à EA s’il continuait à vendre des enveloppes dans FIFA Ultimate Team. La justice a alors assuré que cette pratique constituait une violation de la loi sur les jeux d’argent, décision aujourd’hui abrogée. L’amende hebdomadaire n’a jamais été déposée car Electronic Arts a contesté la décision du tribunal et a décidé de ne pas payer et de continuer à vendre ses produits numériques dans FIFA Ultimate Team.

Ce n’est pas un jeu selon la loi

Cette nouvelle phrase ne résout pas le fond du débat, la question que beaucoup se sont posée : les loot boxes sont-elles des paris ? Ce qu’ils concluent, c’est que selon la loi néerlandaise, une licence de jeu n’est requise que si le produit est une machine à sous plutôt qu’un article individuel.

« Bien que les packs ne puissent pas être ouverts lors des matchs, il est possible de les ouvrir en mode FUT. » Par conséquent, le fait qu’ils soient ouverts en dehors des matches eux-mêmes ne détermine pas qu’il s’agit « d’un jeu séparé ». Ainsi, les enveloppes n’étant pas un jeu indépendant, elles ne sont pas considérées comme des jeux de hasard et ne nécessitent pas de licence. Par conséquent, l’éditeur n’a pas enfreint la loi et ne peut pas « imposer le paiement d’une amende ».

source | VGC