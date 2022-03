Fortnite Saison 2 – Chapitre 3 : tout ce qu’on sait (historique, quand ça commence, et plus)

La saison 1 du chapitre 3 de Fortnite va se terminer très prochainement, et le jeu passera à la saison 2. Dans cette news nous rassemblons tout ce que l’on sait sur la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, qui débute en mars 2022. Toutes les informations, juste en dessous :

Quand commence la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite ?

La saison 2 de Fortnite Chapter 3 débutera le samedi 19 mars 2022. Nous pouvons consulter ces informations à tout moment dans l’onglet « Battle Pass » du menu principal de Fortnite Battle Royale. Ce jour, et, sauf changement imprévu ou de dernière minute, il est prévu que la saison 1 du chapitre 3 se termine, et qu’avec l’arrivée du patch 20.00, elle passe à la saison 2.

Dans l’onglet « Battle Pass » du menu Fortnite Battle Royale, on nous annonce que la saison 1 se terminera le 19 mars 2022

Y aura-t-il un événement final de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite ?

Le dernier patch de la saison, 19.40, n’a pas ajouté de conteneurs .pak suffisamment grands pour contenir les fichiers d’événements, il semble donc raisonnable de dire qu’il n’y aura pas d’événement final de la saison 1 de Fortnite Chapter 3. Ces conteneurs ont généralement une taille d’environ 200 ou 300 Mo, et comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, aucun de ceux actuellement disponibles ne dépasse cette taille :

Liste des conteneurs .pak dans Fortnite Battle Royale après le patch 19.40

Quelle histoire aura Fortnite Chapter 3 Season 2?

L’événement final de la saison 8 de Fortnite Chapter 2 et de la saison 1 de Fortnite Chapter 3 ont plongé profondément dans l’histoire de The Seven, un groupe de sept héros interdimensionnels et ennemis jurés de l’Ordre imaginaire, qui se battent pour briser la boucle et empêcher l’OI de continuer à contrôler le Point Zéro, cet orbe d’énergie illimitée qui sert à traverser deux réalités quelconques.

Les audios de The Scientist, ainsi que ses appels lors des missions de The Device, ainsi que les changements successifs survenus dans la carte de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite ne laissent aucun doute : le thème de la saison 2 sera un guerre ouverte entre les Sept et l’Ordre Imaginaire. Ainsi, les factions dirigées par The Foundation (qui, on le rappelle, ressemble à The Rock / Dwayne Johnson) et Doctor Slone s’affronteront.

En ce qui concerne le type de nouvelles armes, objets ou véhicules que nous pouvons trouver, nous savons, par exemple, via le datamining effectué par nous-mêmes, qu’Epic Games travaille sur un nouveau type de véhicule : un exercice OI avec de la place pour deux personnes : le pilote, et un tireur avec une tourelle.

Nous savons également qu’il y a quelques changements subtils dans le scénario, coïncidant avec la fin de la saison 1 du chapitre 3 : une foreuse (nous supposons qu’elle vient de l’OI) fore au fond de l’île en suivant un chemin spécifique ; leur forage a causé la destruction de plusieurs bâtiments :

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur la saison 2 de Fortnite Chapitre 3. Comme toujours, chez Netcost nous serons à l’affût pour vous informer de tout changement ou actualité importante dans le jeu, et toujours avec la plus grande rigueur possible.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration