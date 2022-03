Malnazidos, le jeu vidéo, est désormais disponible sur PlayStation

Malnazidos, le jeu vidéo officiel basé sur le film du même nom, est désormais disponible pour les consoles PlayStation. Sony Interactive Entertainment Spain (SIE Spain) et Mediaset Games célèbrent non seulement l’arrivée du film dans les magasins à travers le pays, mais également la première du jeu vidéo sur les consoles PS4 et PS5.

Développé par rBorn Games et Gammera Nest, il s’agit d’un jeu de tir avec un style graphique cel shading ; comme s’il s’agissait d’une bande dessinée. Dans le jeu vidéo Malnazidos, le joueur se met dans le skin du protagoniste du film, Jan Lozano, interprété par le doubleur Claudio Serrano, pour lutter contre des hordes de zombies.

Vous pouvez lire notre critique du film Malnazidos ici.

Le joueur peut choisir son personnage préféré (Jan, Matacuras, Jurel, Mecha…) et surmonter une grande variété de niveaux dans différents scénarios ; des forêts aux villes abandonnées et aux donjons sombres, le tout dans le but de découvrir qui est derrière la peste qui sévit sur le front nord.

Le jeu vidéo est très rejouable, surtout pour ceux qui veulent terminer tous les niveaux avec chacun des protagonistes et mettre la main sur tous les objets de collection, ce qui fournira plus d’informations sur l’histoire.

Malnazidos en salles le 11 mars

Malnazidos est le jeu vidéo officiel du film Telecinco Cinema du même nom et a été développé par le studio indépendant basé à Bilbao rBorn Games, responsable de The Five Covens. Le film a été scénarisé par Jaime Marqués Olarreaga et Cristian Conti, basé sur le roman ‘Dead Night of ’38’, de Martín Ferreras.

Malnazidos est désormais disponible sur les consoles PlayStation avec le soutien du programme PlayStation Talents Alianzas et Mediaset Games au prix de 19,99 euros (PEGI 16).

On se souvient que PlayStation a réalisé cette semaine un State of Play avec beaucoup d’annonces de jeux qui arriveront sur PS5 et PS4 tout au long de cette année.