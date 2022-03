LEGO Star Wars : La saga Skywalker explore la création de la galaxie en vidéo

Trois trilogies, neuf films et toute une galaxie à parcourir… mais avec un look un peu plus décontracté que d’habitude. LEGO Star Wars : La saga Skywalker est sur le point d’arriver sur le marché et Warner Bros. Games, TT Games et Lucasfilm Games continuent de travailler pour proposer leur vision du projet. Le studio a publié une vidéo des coulisses axée sur la construction de la galaxie très, très loin. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Les développeurs soulignent que cet immense monde a été conçu avec l’intention de ressembler vraiment à une galaxie cohésive, où le joueur peut utiliser sa liberté pour profiter d’un contenu aussi vaste qu’amusant. TT Games a dévoilé le processus de création à travers les lieux emblématiques de la saga créée par George Lucas.

La vidéo montre également le travail qui a été impliqué dans l’ajout d’effets météorologiques ou la mise en œuvre de différentes couleurs pour le ciel, le tout dans le but de « capter l’attention » de chaque détail. Le développeur a utilisé un nouveau moteur graphique, on a donc affaire à un produit qui fait un pas en avant au niveau de son aspect audiovisuel.

Planètes et personnages en tous genres

Parmi les planètes que nous pouvons visiter figurent Naboo, Mustafar, Endor, Tatooine ou la ville des nuages ​​de Bespin, la station dans laquelle Han Solo, Chewie et Leia sont trahis et vendus par Lando, bien qu’il se rachète plus tard en devenant général de la Rébellion. Si on parle de personnages jouables (plus de 300), on pourra même contrôler Mama the Hutt, Yaddle ou encore l’attachant Babu Frik. Les protagonistes peuvent s’améliorer grâce à un système de progression basé sur des briques, une monnaie utilisée pour améliorer les capacités de la Force et la puissance du blaster, entre autres attributs.

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sortira le 5 avril sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

source | Jeux Warner Bros.