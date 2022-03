Way Down, le jeu vidéo du film, est désormais disponible sur PS Store et Steam

Way Down, le jeu vidéo qui adapte le nouveau film du même nom qui raconte l’histoire du braquage de la Banque d’Espagne lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, est désormais disponible sur PS Store et Steam pour 14,99 euros. Il s’agit d’un titre d’action, de puzzle et d’infiltration produit avec le soutien de PlayStation Talents produit par Gammera Nest et développé en collaboration avec le jeune studio FAS3, finaliste de la troisième édition des PlayStation Talents Awards avec son jeu Albacete Warriors et travaillant actuellement dans le jeu vidéo du film Malnazidos, qui arrive aussi aujourd’hui sur PC et PlayStation.

Nouvelle adaptation du cinéma au jeu vidéo

« Way Down est le jeu vidéo qui raconte l’histoire du braquage de la Banque d’Espagne lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010. Le joueur doit éviter les gardes et trouver un moyen d’entrer dans le célèbre coffre-fort le plus sûr du monde, tout en Tout le pays célèbre l’événement sportif le plus important de ces derniers temps. Ce ne sera pas facile, mais ni les lois de l’État ni les lois de la physique n’effraient Thom Johnson, le brillant jeune ingénieur recruté pour découvrir comment percer le secret pour accéder à son intérieur et trouver un petit trésor en seulement 10 jours » , peut-on lire dans sa description officielle.

Ainsi, un nouveau jeu vidéo produit en Espagne arrive sur le marché qui adapte, à son tour, un film également produit dans notre pays. Dans ce jeu vidéo d’exploration au rythme effréné, vous ferez face à des missions dans lesquelles vous devrez utiliser votre intelligence pour passer inaperçu, affronter le personnel de la Banque, converser sans éveiller les soupçons ou être le meilleur contre la montre. Le titre arrive totalement localisé au castillan, tant dans les textes que dans les voix.

« Si vous aimez les défis, Way Down est votre place. Afin de gagner le butin, vous devrez résoudre des mini-jeux difficiles tels que pirater le système informatique ou ouvrir des portes de sécurité. Montrez vos réflexes et votre vitesse et atteignez l’incroyable trésor qui se cache dans les profondeurs du sous-sol madrilène », commentent les responsables.

source | Playstation