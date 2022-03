Assassin’s Creed Valhalla : l’extension est "début" de l’année 2

Le plan post-lancement d’Assassin’s Creed Valhalla n’est pas terminé. Ubisoft anunció en 2021 que esta entrega será la primera en disponer de una hoja de ruta de contenidos para su Año 2. La compañía francesa acaba de lanzar El Amanecer del Ragnarök, la expansión más ambiciosa que han realizado hasta la fecha dentro de la saga de les assassins. Maintenant, dans un communiqué de presse, ils ont anticipé que l’expansion marque le « début » de cette deuxième année.

Au-delà des événements saisonniers, qui accompagnent le jeu vidéo mettant en vedette Eivor depuis son arrivée dans les magasins en novembre 2020, on ne sait pas s’il y aura ou non d’autres extensions d’histoire. Dans une interview avec Axios Gaming, le directeur narratif Darby McDevitt a confirmé qu’ils travaillaient sur des surprises. S’il n’a rien révélé de particulier, il a abordé une mystérieuse particularité : le lieu de sépulture d’Eivor. Selon l’écrivain, il est possible que cela soit résolu à l’avenir.

Kassandra au Valhalla

Un autre contenu qui a été récemment publié est Assassin’s Creed Crossover Stories, une série d’histoires croisées qui ont des personnages d’autres jeux vidéo comme protagonistes. Par exemple, Kassandra d’Assassin’s Creed Odyssey avait son propre arc d’histoire à Valhalla. Cependant, chez Ubisoft, ils soutiennent que ce type d’ajout ne sera fait que s’il a du sens dans l’histoire. Dans le cas spécifique de l’héroïne grecque, la raison pour laquelle elle se déroule dans l’Angleterre du IXe siècle a une justification d’intrigue.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. The Dawn of Ragnarök a été publié en dehors de tout Season Pass, il doit donc être acheté séparément. Il est conçu comme un contenu de fin de partie, il est donc recommandé d’avoir atteint le niveau de puissance 340 avant de se lancer dans l’aventure (Ubisoft propose un raccourci pour ceux ci-dessous).

