Pokémon GO x TCG : Ce sera l’extension spéciale du Jeu de Cartes

The Pokémon Company International a publié de nouveaux détails sur l’extension Pokémon GO pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon, la première extension du TCG inspirée du phénomène Niantic, qui fêtera son sixième anniversaire cet été. Suite à l’annonce de cette collaboration, nous savons maintenant comment cette collection d’articles arrivera en magasin le 1er juillet 2022.

Extension Pokémon GO du jeu de cartes à collectionner Pokémon : tous les objets confirmés

L’extension inspirée de Pokémon GO arrivera dans le monde entier le 1er juillet entourée d’articles dans les magasins du monde entier, Espagne incluse. Rappelons que l’extension Sword and Shield-Astral Radiance arrivera en mai, donc l’année 2022 démarre très fort pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Si l’on ajoute à cela Pokémon Trading Card Game Live, l’adaptation du jeu pour iOS, Android et PC, le TCG est plus vivant que jamais.

Jetons un coup d’œil à tous les produits que nous retrouverons le 1er juillet de l’extension Pokémon GO.

JCC Pokémon : Boîte Dresseur Élite Pokémon GO

JCC Pokémon : Collection Premium Pokémon GO

JCC Pokémon : Collections spéciales Pokémon GO

JCC Pokémon : Collection Pokémon GO

Pokémon TCG Pokémon GO Boîte

JCC Pokémon : Boîtes Poké Ball Pokémon GO

Pokémon TCG : Pokémon GO Mini Boîtes

Pokémon TCG : Pokémon GO Battle Decks V (également en version à deux jeux)

JCC Pokémon : Collection de porte-cartes d’honneur Pokémon GO

JCC Pokémon : Collections de broches Pokémon GO

De Netcost, nous avons déjà pu voir en profondeur Pokémon Trading Card Game Live, disponible plus tard en 2022 sur les appareils mobiles iOS et Android, également sur PC, avec la promesse d’offrir tout le contenu existant de ces dernières années dans une application. Nous pourrons jouer en ligne contre d’autres joueurs, créer nos decks et scanner les codes des enveloppes d’amélioration.