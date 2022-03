Ils découvrent des indices sur l’arrivée des jeux vidéo Microsoft sur Google Stadia

Contrairement aux dernières rumeurs qui laissent entendre que Google délaisse sa plateforme de jeux vidéo en streaming Stadia, de nouveaux indices sont apparus qui pointent vers une possible arrivée des jeux vidéo de Microsoft sur la plateforme de streaming. C’est ce que rapporte le média The Verge via des fuites Reddit dans lesquelles plusieurs utilisateurs auraient trouvé des descriptions sur « comment programmer un émulateur Windows pour Linux » dans le cadre du prochain Google Games Developer Summit qui aura lieu le 15 mars.

Possible émulateur Windows pour Linux sur Stadia

Et c’est que si ces indications sont correctes, Google travaillerait à amener les jeux vidéo Windows sur sa plate-forme Stadia. Et c’est que la plateforme Stadia est basée sur Linux, une particularité qui limite les possibilités des développeurs lorsqu’il s’agit d’amener leurs jeux sur la plateforme Google. Même si tout pourrait changer avec l’éventuelle arrivée d’un émulateur Windows pour la plateforme.

Ainsi, un émulateur Windows pour Stadia augmenterait considérablement le catalogue de la plate-forme Google et, à son tour, faciliterait grandement le travail des développeurs lors de la programmation du système, faisant de Stadia une option beaucoup plus intéressante pour plus de joueurs. Si la fuite est confirmée, Google présenterait l’outil lors du prochain événement Google for Games Developer Summit qui aura lieu le 15 mars 2022.

Nous verrons si Google Stadia parvient à améliorer son offre aux yeux des consommateurs, puisque depuis son lancement il a fait face à de nombreux déboires, d’un catalogue trop limité -chose qui pourrait changer avec le supposé émulateur Windows pour Linux- à une politique d’hostilité des prix pour l’utilisateur, qui voit combien des prix plus compétitifs sont proposés dans d’autres systèmes dans un catalogue beaucoup plus varié et nombreux.

source | Le bord