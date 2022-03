La Gamescom 2022 reviendra au format face-à-face : date et premières précisions

La Gamescom 2022 revient au modèle face à face après deux années consécutives adaptées à un format numérique à la suite de la pandémie de COVID-19. L’organisation du plus important événement vidéoludique d’Europe a confirmé l’hybridation de sa structure, puisqu’elle maintiendra l’esprit présentiel à la Koelnmesse de Cologne en Allemagne ; mais il proposera également une couverture audiovisuelle à distance afin que chacun puisse s’informer de l’actualité de l’événement où qu’il se trouve.

La Gamescom 2022 se tiendra du 24 au 28 août à Cologne, en Allemagne

La Koelnmesse à Cologne, en Allemagne, l’un des centres de conférence les plus grands et les plus spacieux d’Europe, est une fois de plus le lieu choisi pour que la Gamescom ouvre ses portes du 24 au 28 août dans la ville allemande. Comme c’est la tradition depuis quelques années, l’Opening Night Live servira d’inauguration de l’événement le 23 août ; un jour avant l’ouverture au public.

Geoff Keighley, organisateur et présentateur des Game Awards et du Summer Game Fest, a été « heureux » d’annoncer un nouvel accord avec Gamescom pour prolonger la production de cette conférence, qui devrait offrir des annonces de grands et petits éditeurs, des surprises et quelques quelle autre première mondiale.

Heureux d’annoncer que j’ai signé un nouveau contrat pour continuer à produire et à héberger @gamescom Soirée d’ouverture en direct. Nous vous reverrons en direct à Cologne, en Allemagne, le mardi 23 août. pic.twitter.com/kQVd73s8zP – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 10 mars 2022

Koelnmesse et l’Association allemande de l’industrie du jeu vidéo (jeu) ont célébré la nouvelle sur le site officiel de la Gamescom. « L’expérience sur place sera combinée à un vaste programme numérique », bien qu’ils promettent que tous les participants de partout dans le monde se verront garantir un protocole d’hygiène et de sécurité « testé et vérifié par la Koelnmesse à de nombreuses reprises, toujours en harmonie avec toutes les réglementations en vigueur et garantissant à la fois la sécurité et la haute qualité du séjour ».

La Gamescom passe au vert : objectif zéro carbone

L’Allemagne souhaite que la Gamescom soit un événement aussi durable et respectueux de l’environnement que possible. À cette fin, ils ont annoncé l’initiative Gamescom Goes Green, avec laquelle ils essaieront de réduire au minimum les émissions de carbone, réduisant ainsi la pollution pendant ces jours. Pour ce faire, ils s’appuient sur ClimatePartner.

« Sur la base de mesures déjà existantes, telles que la gratuité des tickets de transports publics locaux, les rénovations constantes des salles ou de la forêt de la gamescom, la Koelnmesse et l’association des jeux veulent concevoir la gamescom dans son ensemble pour qu’elle soit neutre dès le départ. vue à moyen et long terme par la réduction, l’évitement et la compensation des émissions de CO2 ».

source | gamescom ; Geoff Keighley