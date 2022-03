Microsoft a annoncé le troisième [email protected] et /twitchgaming Showcase, cette fois appelé le Spring Showcase. Près d’un an après la première édition, Xbox et Twitch Gaming s’associent à nouveau pour faire émerger le talent et la créativité des studios de jeux vidéo indépendants. Mercredi prochain, le 16 mars, nous avons rendez-vous avec la société nord-américaine.

Quand a lieu le /twitchgaming:[email protected] Spring Showcase et comment le regarder en ligne

L’événement /twitchgaming:[email protected] Spring Showcase sera diffusé en direct le 16 mars prochain à 19h00 PST. On peut le suivre exclusivement sur Twitch ; soit depuis la chaîne Twitch Gaming, soit depuis la chaîne Xbox. Au fur et à mesure de leur avancée, nous attendons des mises à jour, des aperçus et des jeux de Finji (comme Tunic) et Whitethorn, ajoutés au premier jeu du nouveau label d’édition iam8bit. D’autre part, nous entendrons les équipes travaillant sur Shredders, Roblox et d’autres tout nouveaux titres.

Chez Netcost, nous analysons déjà Tunic, le nouveau Finji. Très prochainement vous pourrez lire notre analyse. En attendant, voici les horaires précis pour suivre ce troisième Showcase [email protected] et /twitchgaming en direct à l’occasion du printemps.

Tunique

À quelle heure est le /twitchgaming:[email protected] Spring Showcase en Espagne et en Amérique latine ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 15h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

source | Xbox