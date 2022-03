Steam Deck permet déjà d’installer Windows ; Valve libère les pilotes

Valve a officialisé la disponibilité des pilotes nécessaires pour installer Windows sur Steam Deck. Le nouvel appareil de Valve, un ordinateur au facteur de forme de console portable, arrivera préconfiguré avec SteamOS; cependant, outre ce système d’exploitation optimisé, il sera également possible d’installer d’autres systèmes d’exploitation tiers. Windows était l’une des principales demandes et aucun obstacle ne sera mis afin d’obtenir les meilleures performances possibles.

Steam Deck a un double démarrage : double démarrage pour choisir le système d’exploitation

La nature du double amorçage existe depuis des années dans de nombreux appareils portables, donnant ainsi au terminal une polyvalence pour différentes utilisations ou préférences. Dans ce cas, Steam Deck n’a pas été publié avec cette fonctionnalité, mais le double démarrage viendra plus tard.

« Pour l’instant, seule une installation complète de Windows est possible. Bien que Steam Deck puisse très bien démarrer en double, le programme d’installation de SteamOS qui fournit un assistant de double démarrage n’est pas tout à fait prêt.

Pont à vapeur

Steam Deck accueille Windows lentement : étape par étape

C’est à la communauté d’alléger ces démarches et, comme annoncé ce jeudi après-midi, il est désormais possible d’installer Windows 10. Uniquement cette version de Windows. À l’avenir, l’installation de Windows 11 nécessiterait un nouveau BIOS compatible fTPM, ce qui prendra un certain temps. Valve et AMD travaillent déjà sur cette possibilité.

Il convient également de noter que le pilote audio n’est pas prêt pour le moment. Cela signifie que si nous installons Windows sur le Steam Deck, les haut-parleurs et la sortie audio via la prise jack 3,5 mm ne produiront aucun son. La seule alternative est de se rabattre sur le protocole Bluetooth ou USB-C jusqu’à ce que le pilote correspondant soit libéré.

L’adaptation de Steam Deck avec Windows ne se fera pas du jour au lendemain. C’est un appareil dont la communauté grandira et évoluera avec le temps, bien que Valve fournisse tous les outils nécessaires pour faciliter cet horizon de possibilités.

Vous pouvez lire nos impressions avec Steam Deck ici.

source | Soupape