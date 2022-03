Fortnite arrête d’organiser des tournois avec des prix en argent en Russie

Epic Games annonce qu’ils cesseront d’organiser des tournois en Russie de l’aspect compétitif de Fortnite dans lesquels il y a des prix en espèces à partir du 11 mars 2022. Nous vous disons tout ce qu’ils ont annoncé, et ce que signifie cette décision à quelques jours de la fin de Saison 1 de Fortnite Chapitre 3 :

Epic Games cessera d’organiser des tournois Fortnite en Russie avec des prix en argent

À travers une brève déclaration sur le blog officiel de Fortnite, Epic Games a annoncé qu’à compter du 03/11/2022, la Russie sera ajoutée à la liste des pays interdits d’organiser des tournois avec des prix en espèces dans ce jeu vidéo. Ils précisent que les joueurs résidant en Russie pourront continuer à participer au reste des tournois, y compris ceux dans lesquels les prix sont des récompenses telles que des articles skins pour Fortnite.

Ils ajoutent également que tous les joueurs résidant en Russie qui ont un paiement en attente doivent remplir le formulaire de vérification du prix avant le 22 mars 2022. Le non-respect de cette consigne entraînera le gel de ces fonds jusqu’à ce que le fournisseur de paiement via Epic Games Internet puisse rétablir le service. de nouveau. La raison de cette décision serait donc la dernière : le service fournisseur de paiement en ligne Epic Games/Fortnite a cessé de fournir des services à la Russie, même s’il est vrai que la déclaration commente « au passage », et qu’elle n’est pas explicitement mentionnée comme cause principale. .

C’est une mesure de plus qui affecte le pays russe, compte tenu de son invasion de l’Ukraine. En fait, ce n’est pas la première mesure qu’Epic Games a prise à cet égard ; Il y a quelques jours, il a rejoint le boycott du marché du jeu vidéo numérique en Russie, cessant catégoriquement tout type de transaction depuis ce pays dans l’Epic Games Store.

Epic arrête le commerce avec la Russie dans nos jeux en réponse à son invasion de l’Ukraine. Nous ne bloquons pas l’accès pour la même raison que d’autres outils de communication restent en ligne : le monde libre devrait garder toutes les lignes de dialogue ouvertes. – Salle de presse Epic Games (@EpicNewsroom) 5 mars 2022

Source : EpicGames