Nvidia annonce la nouvelle date de sortie du vigoureux RTX 3090 Ti

Après ces deux derniers mois d’incertitude sur l’arrivée de la nouvelle et toute puissante RTX 3090 Ti de Nvidia, nous avons enfin une date de lancement pour ce nouveau GPU qui ambitionne de devenir le plus puissant du marché du gaming. C’est ce qu’a révélé le média Videocardz, confirmant que la nouvelle Nvidia GeForce sera disponible le 29 mars 2022, date à laquelle seront également publiées les premières revues de supports matériels spécialisés.

RTX 3090 Ti : date confirmée mais pas de prix

Ainsi, après la mise en scène de cette nouvelle Nvidia GeForce RTX 3090 Ti lors du dernier CES 2022 à Las Vegas en janvier, la société californienne a assuré que des nouvelles concernant lesdits graphismes arriveraient à la fin de ce même mois. Malheureusement, Nvidia n’a pas partagé de nouvelles informations, provoquant une incertitude pour ceux qui voulaient mettre la main sur une unité. Jusqu’à présent, puisque la date de sortie d’un GPU 24 Go 40 Teraflops aussi puissant a été confirmée.

Les raisons du silence de Nvidia ces dernières semaines ? Selon la société, les ingénieurs ont rencontré des problèmes liés à la mémoire GDDR6X de la carte graphique. De plus, et comme c’est souvent le cas à chaque nouveau GPU, plusieurs modèles de marques différentes seront commercialisés à base de Nvidia. Bien sûr, pour le moment, il y a quelques données clés à confirmer, comme le prix du modèle de base de Nvidia et du reste des fabricants, la disponibilité le jour du lancement et dans les semaines suivantes ou plus de fonctionnalités du GPU , entre autres.

Parmi les spécifications déjà confirmées du nouveau RTX 3090 Ti, nous trouvons 24 Go GDDR6X à 21 Gbps, ou ce qui revient au même, une vitesse de mémoire plus élevée de près de 8% par rapport au modèle RTX 3090, en plus d’un brutal 40 Teraflops de performances dans le processeur GPU, soit 11% de puissance brute en plus par rapport au modèle immédiatement inférieur.

source | Carte vidéoz