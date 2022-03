Gundam Evolution, c’est le nouveau titre multijoueur gratuit basé sur les Mobile Suits

Gundam Evolution était l’un des titres ayant participé à la grille du dernier State of Play. Le nouveau titre de Bandai Namco Online amènera Mobile Suits dans le combat multijoueur à la première personne. Nous savons déjà qu’il arrivera au format free to play à un moment donné en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Qu’est-ce que Gundam Evolution ?

On l’a dit, Gundam Evolution propose des combats à six contre six autour de trois modes de jeu : Domination, Destruction et Capture Point. Les joueurs pourront saisir plus de 10 Mobile Suits, dont les capacités sont uniques. La licence fusionne avec le tireur de héros classique.

Kazuya Maruyama, producteur exécutif du projet, a expliqué sur PlayStation Blog certains des mécanismes jouables que nous trouverons. « Vous n’êtes pas limité à une classe spécifique, vous pouvez donc choisir le Mobile Suit de votre série préférée et adapter votre style de jeu en fonction des besoins de l’équipe », révèle-t-il. « De plus, comme il existe un système de réparation automatique qui rétablit la santé des unités petit à petit, ainsi que des capsules de réparation placées à des endroits stratégiques de l’environnement, vous pourrez faire équipe et élaborer des stratégies de différentes manières. »

Maruyama souligne que les commandes « sont très intuitives » et que la maniabilité sur le champ de bataille sera élevée grâce au « système de boost ». « Cela signifie que vous serez en mesure de fournir un soutien et d’esquiver les attaques ennemies même dans les combats les plus sauvages », dit-il.

La société prépare un test réseau pour PS5 et PS4 qui évaluera « le fonctionnement du jeu et des serveurs ». La première vague se concentrera sur les États-Unis, le Canada et le Japon. Il arrivera en Europe plus tard en 2022.

Si vous avez raté le dernier State of Play, en cliquant sur ce lien vous aurez accès au récapitulatif que nous vous avons proposé sur Netcost quelques minutes après sa réalisation.

