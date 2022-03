La princesse Peach et son château sont les nouveaux protagonistes de Lego

Lego se renforce en élargissant sa collection de constructions autour de la franchise Mario. Nintendo amènera la princesse Peach et son château populaire dans le monde des blocs le 1er août en Espagne.

Combien coûtera le château Lego de la princesse Peach ?

Selon VGC, le jeu de construction Château Princesse Peach aura un prix public conseillé de 129,99 euros. La même journée sera accompagnée d’autres extensions qui prolongeront l’expérience dans l’univers lego.

Le parcours d’aventure de Peach coûtera 59,99 euros, tandis que l’extension de la tour de glace et le costume de Peach Felina coûteront 69,99 euros. Pour 59,99 euros le challenge sortira dans les nuages ​​du Great Spike. Les trois extensions restantes seront moins chères : la maison de cadeaux de Yoshi, les trampolines Fuzzies et la chaussure de Goomba coûteront respectivement 29,99 euros, 24,99 euros et 9,99 euros.

Le site officiel de Lego Spain a déjà ajouté les fiches techniques de tous les nouveaux ensembles à sa base de données, y compris des images détaillées de son contenu et du nombre de pièces. Vous pouvez le découvrir par vous-même en cliquant sur ce lien.

La firme danoise continue de miser sur les licences pour l’industrie du jeu vidéo. Le 15 février, nous avons appris votre collaboration avec PlayStation pour le lancement d’un Longneck avec plus de 1000 pièces. Le monstre signature d’Horizon Zero Dawn et d’Horizon Forbidden West peut désormais être sur votre étagère bloc par bloc. Il arrivera le 22 mai.

En revanche, rien que le 1er janvier, la mythique Green Hill Zone de Sonic the Hedgehog a été mise en vente. Le hérisson de SEGA fait déjà partie de la famille LEGO comme tant d’autres jeux, de Mario lui-même à Forza Horizon 4.

Source : VGC | Lego