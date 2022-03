Star Wars : Obi-Wan Kenobi croque le Dark Vador de Hayden Christensen : première image

La journée d’hier 9 mars a été mouvementée pour les fans de Star Wars : premières images de la série Obi-Wan Kenobi, bande-annonce, et hâte qu’elle arrive le 25 mai, date de sa première sur Disney+. En attendant, le magazine Entertainment Weekly a publié une capture d’écran de plus… et pas n’importe laquelle. C’est Hayden Christensen décrit comme Dark Vador. L’acteur de la préquelle, qui a joué Anakin Skywalker dans l’épisode II et l’épisode III, a prévu que nous verrons une version « très puissante » de Vader.

Dans l’image de la publication américaine, Vader semble sortir de sa chambre de méditation, laissant EW se demander si les Sith retireront son casque et nous verrons son visage sous le masque. « J’aimerais pouvoir vous le dire », a répondu Christensen avec un sourire sur son visage. « J’ai juré de garder le secret. »

Hayden Christensen en armure de Dark Vador. Capture : EW/Lucasfilm.

Voici Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi

Et à quoi ressemblera ce Dark Vador ? L’interprète est assez clair en ce sens : « Nous allons assister à un Vador très puissant. » Joby Harold, l’un des scénaristes, est intervenu pour dire que l’ombre du personnage « projette » sur ce qu’il fait. « Et le degré de proximité avec cette ombre sera quelque chose que nous découvrirons. Mais il remplit un rôle émotionnel pour Obi-Wan et va peut-être au-delà. »

Ewan McGregor a laissé tomber la possibilité qu’Obi-Wan et Dark Vador se battent à nouveau en duel une décennie après leur combat sur Mustafar. Pour l’instant, les secrets de l’intrigue sont étroitement gardés, bien que la bande-annonce montre déjà les soupçons des inquisiteurs impériaux selon lesquels un chevalier Jedi est toujours en vie sur Tatooine.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est une série limitée de six épisodes qui sera diffusée en exclusivité sur Disney+ à partir du 25 mai.

