Games of Thrones : dévoilé les titres de tous les spin-off confirmés de la saga

Le voyage épique de Game of Thrones ne s’est pas terminé avec la huitième saison de la série. HBO Max travaille sur plusieurs spin-offs qui continueront à se plonger dans les histoires des Sept Royaumes. George RR Martín, auteur des romans Song of Ice et Fire, travaille en étroite collaboration avec les responsables de la série. À travers son blog officiel, il a non seulement confirmé les titres de tous les produits confirmés, mais a également mentionné les showrunners derrière les projets.

En plus de La Maison du Dragon, qui sera diffusée sur HBO Max cette année 2022, de nombreuses autres œuvres sont décrites à l’avenir. « J’ai hâte de vous dire des choses à leur sujet, mais je ne devrais pas », a-t-il écrit. « Eh bien, il y a peut-être des choses que je peux vous dire, des choses que HBO a annoncées en privé ou qui ont donné un indice. Nous développons des séries d’action en direct pour HBO et des séries animées pour HBO Max. » Il exclut de proposer un nombre exact et assure qu’il aimerait que beaucoup d’entre eux voient la lumière. Il a reconnu, oui, que « tous » ne le feront pas.

« Certaines idées sur lesquelles nous travaillons ont un ton et une approche très différents de ce que nous avons fait auparavant, cela me passionne. Le monde de Westeros (et d’Essos, etc.) est immense et il y a de la place pour de nombreux types d’histoires et un large éventail de personnages.

Toutes les séries dérivées de la saga Game of Tones

Voici la liste complète avec toutes les séries officiellement confirmées et les titres pour chacun de ces spin-offs de la saga Game of Thrones (Game of Thrones) :

La Maison du Dragon (showrunners : Miguel Sapochnik et Ryan Condal) The Sea Shake, anciennement appelé 9 Voyages (showrunner : Bruno Heller) 10 000 navires (showrunner : Amanda Segel) A Knight of the Seven Kingdoms / The Hedge Knight, titre non encore décidé (showrunner : Steve Conrad) The Golden Empire, titre de code (showrunner non confirmé)

Sur la série animée, Martin a souligné qu’il ne peut rien anticiper au-delà du fait que tout va très vite. « J’adore certains des concepts artistiques que j’ai vus. » Hace un tiempo se filtró que una de las series iba a tener lugar en Yi Ti, una información que ha resultado ser cierta: “El nombre en clave es The Golden Empire, contamos con un excelente escritor joven y creo que la animación va a ser très jolie ».

source | George RR Martin, IGN