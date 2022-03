Lost Ark | La mise à jour de mars est maintenant disponible : toutes les actualités

Lost Ark a annoncé toutes les nouveautés de la mise à jour de mars. Après la maintenance correspondante, le jeu a déjà reçu tous les contenus et modifications. Via le site officiel, Smilegate RPG et Amazon Games ont rendu compte en détail des améliorations, corrections et ajouts qui ont été apportés. Vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour.

Toutes les modifications depuis la mise à jour de mars

Série de quêtes de Kadan

Une nouvelle histoire avec des quêtes, des îles et des moments cinématographiques. En plus de nouveaux protagonistes, des visages plus familiers apparaissent également. Le joueur doit avancer dans la recherche du mythique Kadan, le premier tuteur tueur, ainsi que découvrir les tenants et les aboutissants des sidéraux.

Les pré-requis pour se lancer dans cette quête sont de terminer Feiton et ces quêtes : Yorn : « Que la lumière soit », Whispering Isle : « Le début de notre histoire » et Bamboo Illusion Island : « La fin des épreuves ». Nous recommandons aux joueurs d’avoir atteint le niveau d’objet 1100 pour se rendre à Isteri et aux îles Bamboo Illusion.

Assaut des abysses : Argos

Travaillez en équipe avec les autres joueurs pour faire mordre la poussière au gardien Argos avant la fin du temps imparti. Les résurrections sont limitées et l’adversaire est redoutable, il faut donc des équipes de huit joueurs pour faire face au monstre. Il y a trois niveaux au total avec une difficulté croissante, dans lesquels Argos change les schémas de combat (niveau 1 : niveau d’objet 1370, niveau 2 : niveau d’objet 1385, niveau 3 : niveau d’objet 1400)

Pour affronter Argos, vous devrez terminer la quête du guide « Abyss Assault Unlocked ». Les héros qui remplissent les conditions pourront entrer dans la mêlée via les statues Abyss Raid trouvées dans les grandes villes. En eux, ils pourront également s’associer avec des frères d’armes ou rechercher des groupes spécifiques. Une autre façon de trouver des compagnons pour ce match consiste à utiliser le bouton « Rechercher un groupe », situé sous la mini-carte.

Mises à jour générales

Grand Prix Arkésien

Un mode de course dans lequel deux équipes de sept joueurs s’affrontent transformé en un circuit et tentent d’atteindre la ligne d’arrivée et d’empêcher le rival de l’atteindre. Vous pouvez progresser en atteignant l’objectif et en mangeant des gâteaux. Ce sera un mode temporaire, il sera donc remplacé par un autre lors de la publication de la mise à jour d’avril.

Il y aura un PNJ appelé « Arkesia Grand Prix Manager » dans toutes les grandes villes (sauf Prideholme) pour vous aider à participer à l’événement avec la quête « [Evento][Diaria] Allez dans l’arène ! » Il faut avoir atteint le niveau 50. Dans le jeu, le message de cette exigence ne sera visible qu’en anglais. Nous sommes conscients de cette erreur.

Compétitive Test Arena Saison 1

Cette première mise à jour servira à régler la première saison compétitive, qui débutera à la fin du mois. Lorsqu’il est activé, les joueurs se battront pour le prestige et les récompenses. Il est possible de concourir individuellement dans le matchmaking pour le mode Team Deathmatch.

D’autre part, les victoires et les défaites au cours de la saison déterminent le score moyen, dont dépendent le classement et les récompenses qui seront obtenues à la fin de la saison. C’est une condition essentielle pour jouer dans les camps d’entraînement et atteindre la classe 1.

nouvelles skins

La collection Omen Skin a été ajoutée à la boutique en jeu. Ces objets skins pourront être achetés avec de vrais cristaux jusqu’à la mise à jour d’avril.

Nouveaux bonus de connexion

La mise à jour de mars ajoute une nouvelle façon pour les joueurs de recevoir des récompenses de connexion quotidiennes. Ceux-ci incluent divers matériaux utiles, tels que des matériaux de finition, des coffres de sélection d’affinité, des paquets de cartes et bien plus encore. La piste est composée de 25 bonus quotidiens, avec des récompenses supplémentaires à 10, 15 et 20 jours. Ils seront disponibles jusqu’à la mise à jour d’avril.

Le serveur d’Europe occidentale recevra différents objets pour aider les joueurs qui ont changé de région à rattraper les autres. Nous aurons plus d’informations très prochainement sur les forums officiels.

Corrections importantes

Correction d’un problème lié à DirectX 11 qui empêchait le jeu de répondre après le passage de la fenêtre au plein écran et l’utilisation de Alt + Tab.

Correction d’un bogue dans les paramètres graphiques où le bouton « Restaurer les valeurs par défaut » les définissait plus haut que prévu.

Correction de divers bogues liés aux messages du didacticiel et à d’autres invites lors de l’utilisation des contrôleurs.

Correction d’un bug où il n’était pas possible de supprimer des gemmes lors de l’utilisation d’un contrôleur.

Correction d’un problème lié à la création et à la personnalisation du personnage où le tatouage « Bonjour » s’affichait à l’envers.

Correction d’un bug dans l’interface de gestion de Fortress Mansion qui provoquait des erreurs avec la disposition du clavier AZERTY.

Correction d’un bug à cause duquel le mauvais didacticiel vidéo s’affichait dans le donjon abyssal.

Correction de bugs empêchant les joueurs d’entendre les autres, de parler ou de quitter les discussions du groupe de raid à l’occasion.

Correction d’un bug où les raccourcis clavier du chat global ne fonctionnaient pas correctement.

Correction d’un bug où le pack d’objets de combat hebdomadaire indiquait qu’il pouvait être ramassé 10 fois. Nous l’avons modifié pour indiquer la limite correcte d’une fois par semaine. Nous vous avons informé que nous avions corrigé ce bogue dans la mise à jour précédente, mais nous avons continué à travailler dessus pour le corriger définitivement. Nous nous excusons pour toute confusion possible.

Correction d’un bug dans la salle d’entraînement où le texte du didacticiel pour le mouvement de montée disparaissait trop rapidement.

Correction d’un bug dans la quête « True Lies » qui empêchait l’utilisation de clics de souris pour faire avancer les interactions de quête et les dialogues avec les PNJ.

Correction d’un problème où le coffre de sélection d’apparences de navire Notos Orca ne pouvait être acheté qu’une seule fois au lieu de 3 fois.

Correction d’un problème où l’interface utilisateur de Fortress Lab n’affichait pas les emplacements de recherche supplémentaires lors de leur déverrouillage.

Correction de divers bogues mineurs et de serveur.

