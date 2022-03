Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin sort une démo avec les trois premiers niveaux

Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin permet aux utilisateurs de voir comment se déroulent les premières heures de l’aventure. La démo, déjà disponible sur PS5, PS4 et Xbox, faisait partie de la grille d’annonce de la dernière édition de State of Play.

Que comprend la démo de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ?

La démo de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin vous permet de jouer aux trois premiers niveaux, du début de l’histoire à la mission Fortress West. La possibilité de partager l’aventure coopérative entre un maximum de 3 joueurs est également activée. Tous les progrès que vous faites seront reportés au jeu final.

Combien de temps dure Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ?

Jin Fujiwara, producteur du jeu, assure dans un article du blog PlayStation que le jeu prendra environ 40 heures à terminer. Il souligne que nous atteindrons ce chiffre si les joueurs progressent « à un bon rythme » dans l’histoire principale. À côté des missions principales, nous trouverons des missions secondaires « indépendantes ».

« De nombreux éléments peuvent être explorés plus en profondeur. Le système de tâches, l’un des plus emblématiques de la série Final Fantasy, a évolué vers une forme qui brille de sa propre lumière dans un jeu d’action et comprend une trentaine de tâches différentes. Vous pouvez développer les jobs qui correspondent le mieux à votre style de jeu, ou essayer de tous les maîtriser. Les options sont illimitées », déclare Fujiwara.

Contrairement aux autres Soulslike, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin s’engage à introduire différents niveaux de difficulté. Fujiwara dévoile le plus simple, baptisé Clemente, idéal pour « ceux qui ne se sentent pas tellement à l’aise avec la partie action ». Ceux qui recherchent un autre point de défi auront une difficulté rapide et exigeante à portée de main; Il n’a pas transpiré quels sont les changements spécifiques que vous recevez lorsque vous y jouez.

Rappelons que Stranger of Paradise : FInal Fantasy Origin devrait être officiellement lancé le 18 mars sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : PlayStationBlog