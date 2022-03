Skull & Bones refuse de couler et voit déjà des testeurs à l’horizon

Les océans s’étendent sur les mers de Skull & Bones, le jeu qui est né comme un spin-off d’Assassin’s Creed IV et a entraîné les marées orageuses d’un développement plein d’épaves. Cependant, le produit n’a pas été annulé et continue à plein régime. Depuis les mâts du navire Ubisoft, ils ont gardé un œil sur les bêta-testeurs pour tester le fonctionnement du jeu vidéo.

« Nous lançons notre programme d’initiés, une opportunité unique pour quelques privilégiés d’essayer une version préliminaire de Skull & Bones et de partager leurs commentaires », a révélé Ubisoft Singapour, le studio à l’origine du titre. « Les candidats idéaux sont des fans de Skull & Bones intéressés par le développement de jeux, avec le temps de tester et de signaler des problèmes, des bugs ou simplement des commentaires généraux. »

L’équipe dit que son objectif principal est de collecter des données et d’apprendre ce que font les joueurs lorsqu’ils lèvent l’ancre et commencent à se battre. « Et plus important encore, nous voulons savoir ce que vous pensez du jeu. » Ils dédieront des canaux de communication réservés aux membres du programme Insider. « Cela nécessite un engagement et de la patience », ainsi que la signature d’un accord NDA. Il ne précise pas si les joueurs invités au programme recevront une rémunération pour leur travail.

Nous lançons notre programme Insider, une occasion unique pour quelques privilégiés de tester les premières versions de Skull and Bones et de partager leurs commentaires. Postulez maintenant si vous pensez avoir ce qu’il faut! – Crâne et os (@skullnbonesgame) 9 mars 2022

« Une IP très prometteuse », selon Ubisoft

Skull & Bones est réapparu lors de la réunion des investisseurs où les résultats financiers de l’entreprise ont été présentés. Ubisoft a alors souligné que cette propriété intellectuelle est « très prometteuse » et qu’elle sera axée sur le « multijoueur d’abord ». Ils cherchent à offrir un produit compétitif et coopératif dans un « grand monde ouvert » et un environnement fantastique et pirate.

Le jeu, en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, devrait sortir entre avril 2022 et avril 2023.

