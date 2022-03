State of Play : quel est votre jeu préféré de l’événement ? voter ici

Le State of Play de ce 9 mars nous a laissé quelques annonces intéressantes pour le paysage vidéoludique, et pas seulement PlayStation. Konami, Square Enix ou encore Capcom n’ont pas manqué ce rendez-vous et ont présenté de nouveaux projets qui, selon nos goûts, feront peut-être partie de ceux que nous plaçons ipso facto sur le radar pour le reste de l’année.

Quel était votre jeu State of Play préféré ? vous pouvez voter ci-dessous

Compilation des tortues ninja ; mise à jour pour Returnal ; Exoprimal, le titre d’action coopératif Mecha de Capcom ; le retour de JoJo’s avec un titre de combat de CyberConnect2… Tout cela sans oublier la nouvelle bande-annonce de Forspoken et les deux grosses annonces de Square Enix, l’un des éditeurs les plus en vue du State of Play, avec The DioField Chronicle et Valkyrie Elysium .

Dans cette enquête, nous vous invitons à choisir votre jeu préféré, le titre qui a le plus retenu votre attention parmi tout ce qui a été montré au cours des vingt minutes de l’événement PlayStation. De plus, ci-dessous, nous vous laissons un lien direct avec toutes les nouvelles que nous avons publiées dans Netcost à ce sujet. Et lequel préférez-vous ?