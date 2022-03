Mise à jour Xbox de mars : jeux corrigés dans Quick Resume et plus d’actualités

Microsoft a introduit la mise à jour du firmware pour les consoles Xbox Series en mars. Après plusieurs mois sans nouvelles importantes, l’équipe de développement de la plateforme verte annonce de nouvelles fonctionnalités et des détails sur la qualité de vie dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur, la navigation et, surtout, donner de l’importance au Quick Resume. Jetons un coup d’œil aux trois grandes contributions de cette mise à jour.

Quick Resume nous rappelle pourquoi il est si utile

Quick Resume, une fonction exclusive des consoles Xbox Series dans le scénario actuel, est une fonction accélérée par Xbox Velocity Architecture dans Xbox Series X et S avec laquelle nous pouvons reprendre immédiatement un jeu suspendu; un changement entre les programmes qui sont hébergés en arrière-plan, sans avoir à rouvrir le jeu naissant à nouveau. Avec cette mise à jour, nous pourrons désormais épingler jusqu’à deux jeux dans Quick Resume.

De cette façon, ils ne disparaîtront du résumé rapide que si nous les supprimons manuellement ou s’ils nécessitent une mise à jour. Il convient de rappeler que depuis quelques mois, il est possible de savoir en un coup d’œil quels jeux sont suspendus grâce à Quick Resume (au départ, ce n’était pas possible). La procédure est simple : depuis le menu Groupes > Quick Resume > sélectionnez Pin to Quick Resume.

Réaffectation du bouton Partager

Une fois la mise à jour de mars appliquée aux consoles Xbox Series, il sera possible de réattribuer l’emplacement du bouton Partager, le bouton physique situé juste en dessous du bouton Xbox sur la manette Xbox Series Xbox Wireles. Cette commande est utilisée pour prendre des captures d’écran ou des vidéos si nous la laissons enfoncée. Maintenant, et s’il était possible de personnaliser vos actions ?

L’application Xbox Accessories mise à jour nous permettra de nouvelles actions de remappage des boutons pour les accessoires Xbox, du remappage du bouton Partager à d’autres actions : couper le son de la télévision, ouvrir la liste d’amis, ouvrir les réalisations et plus encore.

Nouvel assistant de configuration audio

Nous terminons avec une mise à jour sur l’assistant de configuration audio. En suivant le chemin de Paramètres en général> Volume et sortie audio> Paramètres audio, nous pouvons tester et vérifier le format audio HDMI que nous voulons, tester les haut-parleurs connectés à notre console Xbox Series X | S ou Xbox One et affiner les paramètres qui s’intègre le mieux dans une configuration A/V.

source | fil xbox