Shingeki no Kyojin : Episode 85 Saison 4 Partie 2 : date, heure et où le regarder en ligne

La fin de l’anime Shingeki no Kyojin est à quelques semaines d’être une réalité. Après de nombreuses années parmi les têtes de classement du monde de l’anime, l’adaptation télévisée du manga à succès de Hajime Isayama nous dira au revoir en avril, mais il reste encore quelques chapitres de cette saison 4 partie 2 (la dernière de tous). L’épisode 85 est celui qui sera diffusé ce dimanche. Nous vous expliquons comment regarder l’épisode 85 de l’anime Attack on TItan/Attack on the Titans (Saison 4 Partie 2) officiellement et avec des sous-titres espagnols.

Où regarder Shingeki no Kyojin épisode 85 en ligne ?

Pour profiter de l’épisode 85 de Shingeki no Kyojin n’importe où, vous devez être abonné à Crunchyroll. La plate-forme de service de streaming, qui a récemment intégré l’intégralité du catalogue Funimation, possède le catalogue d’anime le plus complet au monde et nous permet de profiter de Attack on Titan avec une première simultanée avec le reste du monde.

Quand l’épisode 85 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé en Espagne ?

Le dimanche 13 mars, l’épisode 85 de Shingeki no Kyojin sera diffusé à 21h45 (heure péninsulaire en Espagne) via la plateforme de contenu Crunchyroll. À partir de ce moment-là, nous pourrons voir ce chapitre 85 et tous les précédents, bien sûr, quand nous le voudrons. Les utilisateurs Premium peuvent profiter du catalogue hors ligne grâce au mode Mega-Fan.

Retard officiel dans la diffusion du dernier épisode de Shingeki no Kyojin (87)

Les responsables de Shingeki no Kyojin ont officiellement confirmé que l’épisode 87, le dernier de la saison 4 partie 2, a connu un retard et a une nouvelle date de sortie : il sera diffusé dans la même tranche horaire le 3 avril 2022.

Combien coûte Crunchyroll ? Prix ​​et modalités

Si vous n’avez jamais été abonné à Crunchyroll, vous disposerez d’une période d’essai de 14 jours. Une fois terminé, vous trouverez deux méthodes de paiement. Le premier, baptisé FAN, vous donne accès à tout le contenu de son catalogue, en même temps qu’au Japon et avec un appareil simultané. D’autre part, MEGA FAN, le second, offre tout ce qui précède et la possibilité de profiter de l’intégralité du catalogue hors ligne sans téléchargement préalable, ainsi que de pouvoir le visualiser simultanément sur quatre appareils. Vous pouvez vous abonner pour respectivement 4,99 euros et 6,49 euros

