Monster Hunter Rise est mis à jour vers la version 3.9.1 : tous les changements du patch

Monster Hunter Rise a une nouvelle mise à jour. Capcom a annoncé que le patch 3.9.1 est désormais disponible en téléchargement. Comme sa numérotation le suggère, il ne s’agit pas d’une grosse mise à jour, car elle se concentre sur la résolution de petits bugs et l’ajout des missions qui seront mises à disposition des joueurs chaque semaine. Quoi qu’il en soit, vous pouvez lire ci-dessous la liste complète avec tous les changements.

Ce sont les changements du nouveau patch

Principaux ajouts et modifications

Nouvelles missions d’événement disponibles chaque semaine

Le nouveau DLC peut être acheté sur le Nintendo eShop

bogues et plus

Joueurs et coéquipiers : correction d’un bug qui empêchait le bonus de défense de l’arme Axe Defender.

Divers : corrections d’erreurs dans les textes et autres corrections supplémentaires.

L’avenir de Monster Hunter Rise sera révélé lors de l’événement numérique Monster Hunter, qui aura lieu le 15 mars et pourra être suivi en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de Capcom. Ceux qui veulent le faire avec des sous-titres espagnols auront la possibilité de le visionner sur la chaîne YouTube de Nintendo Espagne, à partir de 15h00 (CET). L’événement se concentrera sur la grande extension, Sunbreak, qui sera mise en vente cet été, bien qu’elle n’ait pas encore de date de sortie précise. Dans ce lien, vous pouvez consulter les horaires ventilés dans les différents pays.

Monster Hunter Rise est le dernier jeu de la série et est disponible sur Nintendo Switch et PC. Malgré le fait que le titre de base soit arrivé plus tard sur ordinateur, le lancement de l’extension Sunbreak sera simultané. Plus de monstres, plus de défis, et surtout, beaucoup plus d’aventures et d’histoires nous attendent.

Les abonnés Nintendo Switch pourront accéder à un essai gratuit à partir du 11 mars et jusqu’au 17 mars.

source | nintendo-tout