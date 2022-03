PlayStation suspend ses ventes en Russie : ni jeux vidéo ni consoles

Sony Interactive Entertainment a annoncé l’arrêt de ses activités commerciales en Russie. Peu de temps après la fin de l’état des lieux qui s’est tenu mercredi soir, le compte officiel PlayStation sur Twitter a prolongé la nouvelle que la chaîne CNBC avait avancée quelque temps auparavant : PlayStation paralyse sa vente de consoles et de jeux vidéo dans le pays russe, y compris le suspension indéfinie des achats via le PlayStation Store des titres PS5 et PS4.

PlayStation a fait un premier pas il y a quelques jours en paralysant la vente de Gran Turismo 7, mais jusqu’à présent c’était un cas isolé. Désormais, les résidents du pays dirigé par Vladimir Poutine ne pourront effectuer aucun type d’opération sur le PS Store, puisque la mesure a été appliquée immédiatement. « Sony Interactive Entertainment rejoint la communauté mondiale appelant à la paix en Ukraine », commence le message, publié vers minuit le 9 mars.

De même, Sony Group Corporation a annoncé un don de 2 millions de dollars américains au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi qu’à l’organisation non gouvernementale Save the Children pour « aider les victimes de cette tragédie ».

L’industrie du jeu vidéo est paralysée en Russie : chaîne de sanctions

Sony Interactive Entertainment n’est pas le seul à avoir appliqué des sanctions ou des restrictions à ses opérations en Russie. Au cours de ces derniers jours, nous avons connu l’arrêt de l’eShop dans le pays russe (ajouté au retard indéfini d’Advance Wars 1 + 2: ReBoot Camp à travers le monde compte tenu de la situation) et d’autres éditeurs mondiaux tels que CD Projekt, Epic Games, Microsoft ou Electronic Arts. Cette semaine, The Pokémon Company a annoncé un don de 200 000 $, tandis que 11bit Studios a collecté plus de 700 000 $ grâce à la vente de This War of Mine.

Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre le pack de solidarité Itch.io, qui propose près de 1 000 jeux vidéo et produits pour soutenir l’Ukraine avec un don minimum de 10 dollars.

