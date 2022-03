Les Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) reviennent dans cette collection de 13 classiques 8 bits et 16 bits

Konami n’a pas manqué l’état des lieux et a surpris les fans de PlayStation avec Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, une collection de 13 titres classiques de Ninja Turtles (TMNT) de l’ère 8 et 16 bits qui arrivera cette année. Développé par Digital Eclipse, le titre pourra être apprécié fin 2022 sur toutes les plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam.

Teenage Mutant Ninja Turtles : la première bande-annonce de la collection Cowabunga

Nickelodeon et Konami ont uni leurs forces pour ramener un nom adoré par ceux qui ont grandi entre les années 1980 et la fin des années 1990 : les Teenage Mutant Ninja Turtles. Le réseau de télévision a fourni toutes sortes de matériel graphique ; des images de la série de dessins animés au matériel des comédiens dans le seul but de garantir la plus grande fidélité possible dans le domaine audiovisuel. Digital Eclipse fera tout le reste.

Teenage Mutant Ninja Turtles: La collection Cowabunga

« 30 ans, c’est long pour une collection de ces chefs-d’œuvre, mais nous espérons que vous pensez que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection vaut la peine d’attendre », a déclaré le producteur principal de Konami, Charles Murakami.

A noter que Konami collabore à la fois avec Rewin et Save Anytime pour proposer des guides personnalisés pour chaque jeu ; comme c’était déjà le cas dans les magazines imprimés de jeux vidéo des années 1980 et 1990. Ce sont les 13 jeux inclus dans ce Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, où l’on retrouve les légendaires jeux d’arcade, NES, SNES, Mega Drive et Game Boy.

Tous les 13 jeux Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tortues dans le temps (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le jeu d’arcade (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Le projet Manhattan (NES)

Tortues Ninja Teenage Mutant: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Les tortues dans le temps (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Combattants du tournoi (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Le casse d’Hyperstone (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Combattants du tournoi (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles : La chute du clan Foot (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Returnal des égouts (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III : Sauvetage radical (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam fin 2022 au prix conseillé de 39,99 euros sur tous les portails numériques. On se souvient que cette même année Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sortira chez DotEmu, récupérant l’essence du beat’em up.

source | PlayStationBlog